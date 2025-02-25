مواعيد مباريات الثلاثاء 25 فبراير - برشلونة ضد أتليتكو مدريد.. والدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 10:29

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

تنتطلق اليوم مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كما تبدأ جولة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 25 فبراير والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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كريستال بالاس × أستون فيلا.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

ولفرهامبتنون × فولام.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

برايتون × بورنموث.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

تشيلسي × ساوثامبتون.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

الوحدة × النصر.. 5:15 مساء - تطبيق شاهد.

الهلال × الخلود.. 5:30 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري المصري لكرة اليد

الأهلي × الزهور.. 4:00 مساء.

سبورتنج × هليوبليس.. 6:00 مساء.

الزمالك × البنك الأهلي.. 6:00 مساء.

كأس ملك إسبانيا

برشلونة × أتليتكو مدريد 1:30 مساء - تطبيق شاهد.

ربع نهائي كأس إيطاليا

إنتر × لاتسيو.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق starzplay.

ربع نهائي كأس ألمانيا

أرمينيا بيليفيلد × فيردر بريمن.. 9:45 مساء - دبي الرياضية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

مواعيد مباريات الثلاثاء الدوري الإنجليزي برشلونة أتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا
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