المتحدث باسم الزمالك: لاعبونا مرصودون من المنافسين.. ولذلك لا أعتقد أن زيزو سينتقل إلى الأهلي

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 00:09

كتب : FilGoal

أحمد سالم

أبدى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك رضاه عن مردود الجيل الحالي في مباريات القمة أمام الأهلي.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون سبورتس: "لا أريد المبالغة ولكن هذا الجيل يعرف كيف يواجه الأهلي. هناك روح قوية وأداء جيد من اللاعبين في ظل ضغوط التقليل من الفريق. وأعتقد أن الحديث من نوعية "هتخسروا كام" استفز الفريق لدرجة أني أعتبر أننا ضاع منا نقطتين".

وأضاف "محبو الزمالك يلتفون حوله حين تحدث أزمة وبالتالي لا يمكنك حرمان أي شخص من طمأنة الناس. أما القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الإدارة فهي من اختصاصي فقط. الحديث الفني ليس نقطة قوتي وبالتالي حين يتحدث ميدو أو حازم إمام من اللجنة الفنية عن هذه الأمور فهذا منطقي".

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وعن تصريحات أيمن عباس عن المساواة بين اللاعبين في ملف تجديد زيزو قال: "رأيه ولا يمكنني الحجر عليه. هذا لا يعني أن المجلس مضطر لتنفيذه".

وأكمل "مجلس الإدارة اتخذ قرار إقالة جروس وتعيين بيسيرو وكان من الممكن "يتدبح عليه" لو مباراة الأهلي خرجت بشكل سيئ. كان المجلس بين ناري الحفاظ على شكله أو اتخاذ قرار جريء لمصلحة الفريق وهو ما تم في النهاية".

وواصل "أحمد سليمان لا يزال عضو مجلس إدارة النادي وله كل الاحترام ولكن الإشراف على الكرة صار قاصرا على رباعي لجنة التخطيط فقط".

وأوضح "الأهلي ينفق مبالغ كبيرة ولديه استقرار غير متوفر في الزمالك، ولكن انظروا من أين أتينا؟ موسم صفري وخسارات متكررة أمام الأهلي بنتائج كبيرة. الآن حصلنا على بطولتين ودعمنا القائمة بشكل كبير وهذا إنجاز فني".

وتابع "يتحدثون الآن عن ضعف قائمة الزمالك ولكن الأندية المنافسة تطارد لاعبيه. الآن بنتايك مرصود وقبله زيزو وفتوح وغيرهم".

وأضاف "زيزو بنى اسما كبيرا مع الزمالك يختلف تماما عن اللاعبين الذين انتقلوا إلى الأهلي. أراه معتزا بزملكاويته وبنائه لاسمه مع النادي".

واختتم "لو استمر زيزو مع الزمالك يمكنه أن يجتاز أرقام عبد الحليم علي كهداف تاريخي أو شيكابالا كألقاب".

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