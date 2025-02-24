رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 23:54

كتب : أحمد الخولي

أحمد رضا - الأهلي - الزمالك

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مقطع الفيديو الذي تم نشره على صفحة الرابطة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وظهر فيه سخرية من أحمد رضا لاعب الأهلي كان بالخطأ.

وقال أحمد دياب لـFilGoal.com: " الفيديو الذي ظهر على صفحة رابطة الأندية وظهر فيه سخرية من أحمد رضا لاعب الأهلي تم نشره بالخطأ وتم حذفه فورا".

وأضاف "وذلك بالإضافة إلى إيقاف الشخص الذي نشره عن العمل وتحويله للتحقيق".

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وكان مقطع فيديو نُشر على صفحة رابطة الأندية الرسمية يسخر من أحمد رضا لاعب الأهلي في مباراة القمة بعد سقوطه على الأرض في أحد الحالات أثناء اللقاء.

وانضم أحمد رضا لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بتروجت.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق في قمة الدوري المصري في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 في استاد القاهرة الدولي.

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