ريليفو: تبرئة مونويرا الذي طرد بيلينجهام من تهمة تضارب المصالح

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إعادة مونويرا مونتيرو للتحكيم مرة أخرى.

وحسب موقع ريلفو فإن تم تبرئة مونتيرو من تهمة تضارب المصالح التي اتهم بها.

واتهم مونتيرو بتهمة تضارب المصالح بأنه يملك شركة تعمل مع أندية مثل أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي.

وأعقب ذلك وقفه عن التدريب في المسابقات الإسبانية وعقب ذلك قرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقافه أيضا عن التحكيم في البطولات الأوروبية.

وكان نادي أتليتكو مدريد قد نفى تماما أي عمل بينه وبين مونتيرو.

ووفقا للموقع فإن مونتيرو سيعود للتحكيم مرة أخرى بداية من الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

وكان مونتيرو قد طرد جود بيلينجهام في مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا.

وبحسب التقرير الرسمي لحكم المباراة خوسيه مونويرا مونتيرو، فقد تم تسجيل سبب طرد بيلينجهام أنه قال له F*** You باللغة الإنجليزية.

وظهر فيديو للحكم وهو يشرح لمودريتش سبب طرد بيلينجهام بعد إشهار البطاقة مباشرة، وهو نفس الكلمة المذكورة أعلاه.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد كشف في المؤتمر الصحفي أن الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو أساء تفسير إنجليزية بيلينجهام.