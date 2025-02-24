تنس طاولة - سيدات بتروجت يحصدن بطولة إفريقيا بالفوز على الزمالك

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

بتروجت

توجت سيدات بتروجت لتنس الطاولة ببطولة إفريقيا المقامة في تونس للعام الثالث على التوالي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية 3-1، عقب مباراة قوية بين الطرفين.

وكان فريق بتروجت قد تأهل للنهائي عقب الفوز على كانان النيجيري بينما فاز الزمالك على جمعية العروسة الرياضية التونسي بثلاث أشواط دون رد.

ومثل فريق بتروجت في البطولة كل من مروة الهضيبي ومريم الهضيبي وفرح عبدالعزيز، والصينية فان سيكي.

أخبار متعلقة:
تنس طاولة - وزارة الرياضة تستقبل هنا جودة بعد برونزية بطولة العالم للشابات تنس طاولة – ميدالية تاريخية.. هنا جودة تحصد برونزية بطولة العالم تحت 19 عاما تنس طاولة – ريمونتادا عمر عصر تقود اتحاد جدة للفوز ببطولة كأس غرب آسيا تنس طاولة - إنجاز تاريخي.. هنا جودة تطيح بالصينية المصنفة السادسة على العالم في مونبلييه

ويتكون الجهاز الفني للفريق كلا من ياسر صبحي رئيس الجهاز والمدير الفني للفريق، ومحمود إبراهيم المدرب العام وخالد حسن مدرب فريق السيدات وإسلام محسن إداري.

تنس الطاولة بتروجت الزمالك
نرشح لكم
اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب تكساس المفتوحة كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل في موعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي اسكواش - نهائي مصري لرجال وسيدات بطولة تكساس المفتوحة كرة سلة - قبل لقاء كوت ديفوار.. منتخب مصر يخسر من مدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا كرة سلة - الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأمريكي جورج كينج اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة تكساس المفتوحة كرة يد – الأهلي ينتصر ويتصدر والزمالك يخسر قبل قمة دوري المحترفين كرة يد - هاشم يتفوق على زين.. وخسارة علي وقداح في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
المتحدث باسم الزمالك: لاعبونا مرصودون من المنافسين.. ولذلك لا أعتقد أن زيزو سينتقل إلى الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل ساعة | الدوري المصري
ريليفو: تبرئة مونويرا الذي طرد بيلينجهام من تهمة تضارب المصالح ساعة | الكرة الأوروبية
تنس طاولة - سيدات بتروجت يحصدن بطولة إفريقيا بالفوز على الزمالك 2 ساعة | رياضات أخرى
وكيله: كولر فقد شغفه؟ هل تريدونه أن يقفز على الخط؟ 2 ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: لابورتا يريد تجديد عقد فليك.. وبند حاسم 2 ساعة | الدوري الإسباني
تيباس: أشعر بالخجل كمشجع لريال مدريد.. يجب أن يتوقف عن البكاء 2 ساعة | الدوري الإسباني
قناة الأهلي: عمر كمال جاهز للمشاركة.. واستمرار تأهيل معلول ويحيى 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي