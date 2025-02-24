تنس طاولة - سيدات بتروجت يحصدن بطولة إفريقيا بالفوز على الزمالك

توجت سيدات بتروجت لتنس الطاولة ببطولة إفريقيا المقامة في تونس للعام الثالث على التوالي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية 3-1، عقب مباراة قوية بين الطرفين.

وكان فريق بتروجت قد تأهل للنهائي عقب الفوز على كانان النيجيري بينما فاز الزمالك على جمعية العروسة الرياضية التونسي بثلاث أشواط دون رد.

ومثل فريق بتروجت في البطولة كل من مروة الهضيبي ومريم الهضيبي وفرح عبدالعزيز، والصينية فان سيكي.

ويتكون الجهاز الفني للفريق كلا من ياسر صبحي رئيس الجهاز والمدير الفني للفريق، ومحمود إبراهيم المدرب العام وخالد حسن مدرب فريق السيدات وإسلام محسن إداري.