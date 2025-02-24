وكيله: كولر فقد شغفه؟ هل تريدونه أن يقفز على الخط؟

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

كشف دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حقيقة ما تردد عن رحيله.

وقال لامبرتي في تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كل ما تردد عن رحيل كولر عن الأهلي غير صحيح".

وعما إذا كان كولر قد فقد الشغف مع الأهلي قال: "لا، إطلاقا. نحن على اتصال يومي والمدرب يفهم ما يدور في عقل جماهير الأهلي ويأخذه بكل جدية وبالتالي هو يستغرب كل هذه الإشاعات".

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وأوضح "ما معنى الشغف؟ هل يريدونه أن يقفز على خط الملعب ويظهر هذا بحركاته طوال المباراة؟ لا أعلم ولكن شغفه حاضر وهو يعمل بكل قوة وكل تركيز ويستهدف صدارة الدوري والفوز بكل البطولات".

وأكمل "أعرف مارسيل كولر وهو ليس غاضبا من تعادل الفريق أمام الزمالك بل هو غاضب لفقد النقاط بشكل عام. النقد شيء طبيعي في كرة القدم ونتفهم ذلك".

أما عن تفكير كولر في الاعتزال بعد كأس العالم للأندية قال: "لا أفهم لماذا يريد الكل دفع كولر نحو الاعتزال وإبعاده عن كرة القدم. المدرب لديه شغف وحب كبير لكرة القدم ولا يزال يريد الاستمرار مع الأهلي لتحقيق المزيد من النجاحات".

وعن أنباء تغريم كولر مع اللاعبين بعد تعادل القمة قال: "هذا شيء داخلي في الأهلي ولا أريد التعليق عليه".

وواصل "التعاون دائم ومستمر والعلاقة مميزة بين كولر وإدارة الأهلي".

وعن إمكانية إجراء تدعيمات إضافية قبل كأس العالم للأندية قال: "هذه فرصة جيدة لمارسيل كولر كي يتحدث مع المدير الرياضي عما إذا كان بحاجة لضم لاعبين جدد. ليس لدي معلومة كاملة بهذا الصدد".

واختتم "أعمل مع كولر منذ 25 عاما. إنه ينام ساعات قليلة ويعمل لوقت طويل في اليوم، ولذلك أتمنى أن يكون هناك بعض التفهم من جماهير الأهلي".

ويتولى كولر قيادة الأهلي منذ سبتمبر 2022، وفاز بالدوري المصري مرتين والسوبر المصري 4 مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين.

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