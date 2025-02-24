سبورت: لابورتا يريد تجديد عقد فليك.. وبند حاسم

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

هانز فليك

يريد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تجديد عقد هانز فليك المدير الفني للفريق.

وينتهي عقد المدرب الألماني في 2026.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن لابورتا يريد تجديد عقد فليك حتى 2028.

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ووفقا للصحيفة فإن فليك يريد وضع بندا يتيح له الرحيل بعد 2026 حال لم يستمر لابورتا في رئاسة النادي الكتالوني.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتليتكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلعب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا من مباراتين ذهابا وإيابا ولا يتبع قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد.

وانتصر برشلونة على خصمه لاس بالماس بهدفين دون رد في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

هانز فليك برشلونة لابورتا الدوري الإسباني
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