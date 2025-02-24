تيباس: أشعر بالخجل كمشجع لريال مدريد.. يجب أن يتوقف عن البكاء

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

خافيير تيباس - رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني هجوما قويا على ريال مدريد وسلوكياته الأخيرة تجاه الحكام.

وقال تيباس في تصريحات إعلامية: "بدأت أشعر بالخجل كمشجع لريال مدريد. النادي يتباكى وبنى قصة وهمية عن مؤامرة عالمية ضده فيها الكل ضد مدريد".

وأضاف "يحق للأندية إصدار بيانات ولكن ما يفعله ريال مدريد مختلف تماما".

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وواصل "إنهم يفعلون ذلك عبر قناة تلفاز محلية ويسلطون الضوء على أخطاء الحكام قبل أن يديروا مبارياتهم ويلمحون لكون هذه الأخطاء مبنية على تحيز. لا يوجد نادٍ آخر يفعل هذا".

وأكمل "أرى أن ما تفعله قناة ريال مدريد على مر قرابة عام ونصف هو إفراط مبالغ. ريال مدريد فريق كبير ومهيمن ولا يجب أن يبكي على لعبة واحدة".

أما عن أزمة تسجيل داني أولمو لاعب برشلونة قال: "لم يكن ينبغي أن ينهي أولمو الموسم مع برشلونة وقدمنا تقريرا واضحا بهذا الصدد".

وتابع "أولمو وقع مع برشلونة وهو يعلم أنه ربما لا يتم تسجيله في ديسمبر".

وحصل برشلونة على حكم قضائي بتسجيل أولمو بشكل احترازي لحين الفصل في استئنافه ضد رفض رابطة الدوري الإسباني لتسجيل اللاعب.

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