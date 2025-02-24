قناة الأهلي: عمر كمال جاهز للمشاركة.. واستمرار تأهيل معلول ويحيى
الإثنين، 24 فبراير 2025 - 22:40
كتب : FilGoal
أصبح عمر كمال لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة مع الفريق من جديد بعد تعافيه من الإصابة.
وكشفت قناة الأهلي أن عمر كمال تعافى من الإصابة تماما وأصبح جاهزا من الناحيتين الطبية والفنية للمشاركة.
وسيتواجد في قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود المقبلة في الدوري.
بينما لا يزال الرباعي علي معلول ويحيى عطية الله وطاهر محمد وياسر إبراهيم في مرحلة التأهيل تمهيدا للعودة للمشاركة مع الأهلي.
وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق في قمة الدوري المصري في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 في استاد القاهرة الدولي.
ويخرج الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الجولة 16 في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.
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