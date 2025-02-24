قناة الأهلي: عمر كمال جاهز للمشاركة.. واستمرار تأهيل معلول ويحيى

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد

أصبح عمر كمال لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة مع الفريق من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

عمر كمال

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشفت قناة الأهلي أن عمر كمال تعافى من الإصابة تماما وأصبح جاهزا من الناحيتين الطبية والفنية للمشاركة.

وسيتواجد في قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود المقبلة في الدوري.

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بينما لا يزال الرباعي علي معلول ويحيى عطية الله وطاهر محمد وياسر إبراهيم في مرحلة التأهيل تمهيدا للعودة للمشاركة مع الأهلي.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق في قمة الدوري المصري في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 في استاد القاهرة الدولي.

ويخرج الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الجولة 16 في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي حرس الحدود في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

الأهلي عمر كمال يحيى عطية الله علي معلول الدوري المصري
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