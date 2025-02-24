قناة الأهلي: محمد رمضان وقع عقوبة مالية على اللاعبين.. ورحيل كولر غير صحيح

قرر محمد رمضان المدير الرياضي في الأهلي توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بعد التعادل مع الزمالك في الدوري.

وكشفت قناة الأهلي أن محمد رمضان عقد جلسة مع لاعبي الأهلي لمدة 3 دقائق أمس الأحد، وقرر توقيع غرامة مالية على كل اللاعبين.

وأخبرهم أنه لن يسمح مرة أخرى بظهور الفريق بهذا الشكل وذلك في حضور مارسيل كولر ومحمد شوقي.

كما أنه لم يتم توقيع أي عقوبة مالية على كولر أو الجهاز الفني وكل ما قيل في هذا الشأن غير صحيح.

وأن كولر يحصل على دعم كامل من الإدارة وهناك ثقة كاملة فيه لتحقيق الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا والظهور بشكل مشرف في كأس العالم للأندية ورحيله سيكون إذا طلب هو ذلك أو إذا قرر عدم تجديد تعاقده بعد نهايته.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق في قمة الدوري المصري في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 في استاد القاهرة الدولي.

ويخرج الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الجولة 16 في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.