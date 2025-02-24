كولر: نعم تعادلنا ضد الزمالك ولكن متى كانت آخر مباراة خسرناها؟

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 22:13

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أصدر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بيانا عبر وكالة "فير بلاي إجينسي" التي تدير أعماله بشأن التعادل الأخير مع الزمالك في الدوري.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق في قمة الدوري المصري في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 في استاد القاهرة الدولي.

وجاء بيان كولر كالآتي:

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"كرة القدم هي العاطفة. كرة القدم هي الشغف. ولهذا السبب بالذات أفهم الانتقادات والتوقعات العالية من جماهير الأهلي. هذا النادي يعيش على البطولات – وهذا ما يجعله مميزًا للغاية".

"ولكن هناك شيء واحد واضح أيضًا: انتقاد المباراة بعد انتهائها دائمًا ما يكون سهلًا. يمكن لأي شخص أن يشير إلى ما كان يجب أن يتم بشكل مختلف بمجرد انتهاء المباراة. ولكن من لديه الشجاعة لتحمل المسؤولية قبل المباراة؟ من سيقف ويقول: “كنت سأضع نفس التشكيلة تمامًا، وإذا لم تنجح، فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة”؟

"مارسيل كولر يفعل ذلك. إنه يحلل كل التفاصيل، حتى وقت متأخر من الليل. يستعد بدقة، يدرس خصومنا، يقيم لاعبينا، ويتخذ القرارات من أجل الفوز – وليس من أجل التعادل أو الخسارة. بالطبع، بعد المباراة، قد يرى أي مدرب الأمور بشكل مختلف لأن كرة القدم غير متوقعة. ولكن يجب اتخاذ القرارات مسبقًا، وليس بعد فوات الأوان".

"نعم، تعادلنا. نعم، التوقعات عالية. ولكن متى كانت آخر مرة خسرنا فيها مباراة؟ كم مرة أظهر هذا الفريق شخصيته القوية؟ أتذكر الانتقادات بعد الهزيمة أمام صن داونز – لكن في النهاية، فزنا بدوري أبطال إفريقيا".

"النقد جزء من اللعبة، ولكن الوحدة أيضًا – وهذا ما يجعل هذا النادي قويًا. لم نخسر شيئًا – بل على العكس، الموسم لا يزال طويلًا، ونحن بحاجة إليكم! لأن ما يميز الأهلي دائمًا هو قوة أفضل المشجعين في العالم".

ويخرج الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الجولة 16 في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي حرس الحدود في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

الأهلي مارسيل كولر الدوري المصري
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