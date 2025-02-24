طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي الدوري في مواجهة الزمالك
الإثنين، 24 فبراير 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
تأهل فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي إلى نهائي الدوري المصري وذلك بعد تخطي سبورتنج.
وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة الحاسمة المؤهلة للنهائي.
وتفوق سبورتنج في الشوط الأول بنتيجة 25-22، وفي الشوط الثاني فاز الأهلي بنتيجة 25-20 وفي الثالث 25-21.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي الدوري على صالة اتحاد الشرطة.
وكان فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي توج بلقب السوبر المصري قبل أسابيع بالفوز على الزمالك.
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