طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي الدوري في مواجهة الزمالك

تأهل فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي إلى نهائي الدوري المصري وذلك بعد تخطي سبورتنج.

وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة الحاسمة المؤهلة للنهائي.

وتفوق سبورتنج في الشوط الأول بنتيجة 25-22، وفي الشوط الثاني فاز الأهلي بنتيجة 25-20 وفي الثالث 25-21.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي الدوري على صالة اتحاد الشرطة.

وكان فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي توج بلقب السوبر المصري قبل أسابيع بالفوز على الزمالك.