طاقم تونسي بالكامل رفقة بوجلبان مع المصري

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 21:55

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان

أعلن نادي المصري الجهاز المعاون للتونسي أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد للفريق.

وكان المصري أعلن رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق بعد التعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف.

ويعتبر الجهاز الفني بالكامل رفقة بوجلبان تونسي.

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وجاء الجهاز الفني المعاون لبوجلبان كالتالي:

مدرب عام: أنيس بن عبد القادر

مدرب حراس المرمى: محمد بن الحبيب تومي

معد بدني: محمد وجيه بلعيد

محلل أداء: أشرف بن الهادي طياري

أخصائي التأهيل: حسن بن صلاح الدين

وقاد بوجلبان الجرجيسي في 20 مباراة وخلالها فاز الفريق في 11 مباراة وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات.

وسبق لبوجلبان تدريب الصفاقسي التونسي واتحاد بن قردان.

وخلال مسيرته كلاعب سبق لصاحب الـ 47 عاما أن لعب بصفوف الأهلي خلال موسمين.

وأنهى بوجلبان مسيرته كلاعب بصفوف الإفريقي التونسي في عام 2010.

وتعثر المصري في 4 مباريات من آخر 5 خاضهم الفريق بثلاثة تعادلات وهزيمة.

وكان المجلس قد أصدر قرارا بخصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق وذلك بعد الخسارة أمام غزل المحلة.

وحقق غزل المحلة انتصارا غائبا منذ سبتمبر 2007 على حساب المصري ضمن منافسات الدوري.

وتغلب غزل المحلة على المصري بهدف دون مقابل في ختام منافسات الجولة 14 بمسابقة الدوري قبل أن يتعادل الفريق البورسعيدي سلبيا أمام الإسماعيلي.

وبات المصري في المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام سموحة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.

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