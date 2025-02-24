لويس إنريكي: أتحدث مع حكيمي بالدارجة المغربية

مزح لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان بخصوص حديثه مع المغربي أشرف حكيمي لاعب الفريق وأنه يتحدث معه بالدارجة المغربية.

وفاز باريس سان جيرمان على منافسه ليون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وقال المدرب الإسباني لـDAZN: "الحديث مع حكيمي؟ أتحدث معه بالدارجة المغربية، أمزح فقط".

وأضاف "أظهرنا أمام ليون أننا نستطيع منافسة أي فريق".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما تتقدم بهدفين خارج ملعبك، عليك أن تخفض إيقاع المباراة، لكن لدي لاعبين مثل سيارات فورمولا 1 ودائما يريدون الركض بسرعة للأمام".

وتألق حكيمي للغاية في مباراة ليون بتسجيله هدفين في الدقيقتين 53 و85.

وكذلك واصل عثمان ديمبيلي تألقه وأحرز هدفا في الدقيقة 59.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 59 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد ليون عند النقطة 36 في المركز السادس.