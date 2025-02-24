رومانو: ريال مدريد يدرس تجديد عقد مودريتش

يدرس نادي ريال مدريد تجديد عقد لاعبه لوكا مودريتش لموسم آخر على أقل تقدير.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت، فإن ريال مدريد يرى أن من الممكن تجديد عقد مودريتش لموسم آخر على الأقل.

ووفقا لرومانو فإن النادي الملكي يؤمن أن رؤية الشباب لما يفعله مودريتش في سن الـ39 يمثل القدوة الأفضل لهم.

وشدد رومانو أن ريال مدريد سعيد بمودريتش وليس فقط بسبب الأداء الذي يقدمه، بل في الاحترافية والقيادة أيضا التي يتسم بها.

وقاد مودريتش فريقه ريال مدريد للفوز على منافسه جيرونا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

أطلق مودريتش تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة ليفتتح التسجيل لريال مدريد.

وبتسجيله هدف من خارج منطقة الجزاء، عادل ريال مدريد بايرن ميونيخ كأكثر فريق أحرز من خارج الـ18 في الدوريات الـ5 الكبرى.

وأحرز ريال مدريد وبايرن ميونيخ 11 هدفا.

ويستمر ريال مدريد في ملاحقة منافسه برشلونة الذي انتصر على لاس بالماس بهدفين دون رد أيضا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 54 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة 31 في المركز الـ12.