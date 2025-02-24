رومانو: ريال مدريد يدرس تجديد عقد مودريتش

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 20:42

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

يدرس نادي ريال مدريد تجديد عقد لاعبه لوكا مودريتش لموسم آخر على أقل تقدير.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت، فإن ريال مدريد يرى أن من الممكن تجديد عقد مودريتش لموسم آخر على الأقل.

ووفقا لرومانو فإن النادي الملكي يؤمن أن رؤية الشباب لما يفعله مودريتش في سن الـ39 يمثل القدوة الأفضل لهم.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: مودريتش ومالديني مثال للاعب كرة القدم.. وريال مدريد محظوظ بالكرواتي مودريتش: لا أعرف هدفي في جيرونا الأفضل لي أم لا قذائفه لا تتوقف.. مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا وملاحقة برشلونة مودريتش: خسارة كلاسيكو السوبر مؤلمة.. أتمنى أن ننهض بعدها

وشدد رومانو أن ريال مدريد سعيد بمودريتش وليس فقط بسبب الأداء الذي يقدمه، بل في الاحترافية والقيادة أيضا التي يتسم بها.

وقاد مودريتش فريقه ريال مدريد للفوز على منافسه جيرونا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

أطلق مودريتش تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة ليفتتح التسجيل لريال مدريد.

وبتسجيله هدف من خارج منطقة الجزاء، عادل ريال مدريد بايرن ميونيخ كأكثر فريق أحرز من خارج الـ18 في الدوريات الـ5 الكبرى.

وأحرز ريال مدريد وبايرن ميونيخ 11 هدفا.

ويستمر ريال مدريد في ملاحقة منافسه برشلونة الذي انتصر على لاس بالماس بهدفين دون رد أيضا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 54 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة 31 في المركز الـ12.

ريال مدريد لوكا مودريتش رومانو
نرشح لكم
لويس إنريكي: أتحدث مع حكيمي بالدارجة المغربية تين هاج: هذا موقفي من التدريب في الموسم الجاري.. وأفتقد أولد ترافورد رينجرز يعلن تعيين باري فيرجسون كمدرب حتى نهاية الموسم بايرن يوضح إصابة كيميتش مؤتمر فليك: موقف يامال لم يتحدد بعد.. ونشبه العائلة في برشلونة سيميوني: ركن الأتوبيس ضد برشلونة؟ سنذهب بالطائرة سبورت: يامال يقترب من الغياب عن مواجهة أتليتكو مدريد في الكأس بعد إصابته في الرأس ضد فيرونا.. فيورنتينا يعلن خروج مويس كين من المستشفى
أخر الأخبار
لويس إنريكي: أتحدث مع حكيمي بالدارجة المغربية 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنيس بوجلبان مديرا فنيا لـ المصري 34 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: ريال مدريد يدرس تجديد عقد مودريتش ساعة | الكرة الأوروبية
يورشيتش: المنافسة في مصر أصبحت بين الأهلي وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
سموحة لـ في الجول: لا نفاوض الرمادي.. نثق في أحمد سامي ساعة | الدوري المصري
بوجلبان: أبدأ رحلة جديدة بتحديات أكبر مع المصري 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد الأهلي والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي