يورشيتش: المنافسة في مصر أصبحت بين الأهلي وبيراميدز

يرى كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز أن فريقه هو المنافس الأقوى للأهلي في الفترة الجارية.

وقال المدرب الكرواتي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أكبر فريقين في الكرة المصرية هما الأهلي والزمالك، لكن المنافسة كما يرى الجميع بين الأهلي وبيراميدز".

وأضاف "الأهلي لديه لاعبين مميزين وإدارة قوية، وفي النهاية سيكون التنافس بيننا على صدارة الدوري".

وأكمل "الأهلي فريق قوي جدا خارج وداخل الملعب، ونحن أيضا لدينا كل الإمكانيات وسنحاول الوصول لتحقيق ما نريده".

ويحتل بيراميدز المركز الأول في الدوري المصري برصيد 36 نقطة.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثالث بـ28 نقطة.