يورشيتش: المنافسة في مصر أصبحت بين الأهلي وبيراميدز

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 20:31

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورشيتش - بيراميدز

يرى كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز أن فريقه هو المنافس الأقوى للأهلي في الفترة الجارية.

وقال المدرب الكرواتي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أكبر فريقين في الكرة المصرية هما الأهلي والزمالك، لكن المنافسة كما يرى الجميع بين الأهلي وبيراميدز".

وأضاف "الأهلي لديه لاعبين مميزين وإدارة قوية، وفي النهاية سيكون التنافس بيننا على صدارة الدوري".

أخبار متعلقة:
سموحة لـ في الجول: لا نفاوض الرمادي.. نثق في أحمد سامي بوجلبان: أبدأ رحلة جديدة بتحديات أكبر مع المصري

وأكمل "الأهلي فريق قوي جدا خارج وداخل الملعب، ونحن أيضا لدينا كل الإمكانيات وسنحاول الوصول لتحقيق ما نريده".

ويحتل بيراميدز المركز الأول في الدوري المصري برصيد 36 نقطة.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثالث بـ28 نقطة.

بيراميدز الأهلي الزمالك كرونوسلاف يورشيتش
نرشح لكم
قناة الأهلي: محمد رمضان وقع عقوبة مالية على اللاعبين.. ورحيل كولر غير صحيح كولر: نعم تعادلنا ضد الزمالك ولكن متى كانت آخر مباراة خسرناها؟ طاقم تونسي بالكامل رفقة بوجلبان مع المصري أنيس بوجلبان مديرا فنيا لـ المصري سموحة لـ في الجول: لا نفاوض الرمادي.. نثق في أحمد سامي بوجلبان: أبدأ رحلة جديدة بتحديات أكبر مع المصري الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد الأهلي والقناة الناقلة
أخر الأخبار
قناة الأهلي: محمد رمضان وقع عقوبة مالية على اللاعبين.. ورحيل كولر غير صحيح 6 دقيقة | الدوري المصري
كولر: نعم تعادلنا ضد الزمالك ولكن متى كانت آخر مباراة خسرناها؟ 20 دقيقة | الدوري المصري
طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي الدوري في مواجهة الزمالك 33 دقيقة | رياضة نسائية
طاقم تونسي بالكامل رفقة بوجلبان مع المصري 38 دقيقة | الدوري المصري
لويس إنريكي: أتحدث مع حكيمي بالدارجة المغربية ساعة | الكرة الأوروبية
أنيس بوجلبان مديرا فنيا لـ المصري ساعة | الدوري المصري
رومانو: ريال مدريد يدرس تجديد عقد مودريتش ساعة | الكرة الأوروبية
يورشيتش: المنافسة في مصر أصبحت بين الأهلي وبيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي