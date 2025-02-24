بوجلبان: أبدأ رحلة جديدة بتحديات أكبر مع المصري

عبر أنيس بوجلبان المدير الفني السابق لـ الترجي الجرجيسي عن تحمسه لتدريب المصري البورسعيدي.

وكان المصري قد أعلن رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق بعد التعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف.

وقال بوجلبان لإذاعة موزاييك: " أشكر إدارة نادي الترجي الجرجيسي ونجحنا في تحقيق نتائج جيدة بجمع 41 نقطة بعد 21 مباراة ونبتعد عن المتصدر بفارق 4 نقاط".

وتابع "اليوم تنتهي رحلتي مع الترجي الجرجيسي وخوض تجربة جديدة في مصر بتحديات أكبر مع المصري".

وأتم "لدي ذكريات رائعة في مصر منذ تواجدي في الأهلي، أعرف الأجواء جيدا هناك".

وعلم FilGoal.com أن أنيس بوجلبان سيصل مصر خلال الساعات المقبلة ليبدأ مهام عمله مع الفريق.

وقاد بوجلبان الجرجيسي في 20 مباراة وخلالها فاز الفريق في 11 مباراة وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات.

وسبق لبوجلبان تدريب الصفاقسي التونسي واتحاد بن قردان.

وخلال مسيرته كلاعب سبق لصاحب الـ 47 عاما أن لعب بصفوف الأهلي خلال موسمين.

وأنهى بوجلبان مسيرته كلاعب بصفوف الإفريقي التونسي في عام 2010.

وتعثر المصري في 4 مباريات من آخر 5 خاضهم الفريق بثلاثة تعادلات وهزيمة.

وكان المجلس قد أصدر قرارا بخصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق وذلك بعد الخسارة أمام غزل المحلة.

وحقق غزل المحلة انتصارا غائبا منذ سبتمبر 2007 على حساب المصري ضمن منافسات الدوري.

وتغلب غزل المحلة على المصري بهدف دون مقابل في ختام منافسات الجولة 14 بمسابقة الدوري قبل أن يتعادل الفريق البورسعيدي سلبيا أمام الإسماعيلي.

وبات المصري في المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام سموحة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.