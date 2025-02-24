الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة
الإثنين، 24 فبراير 2025 - 19:19
كتب : FilGoal
يستكمل الزمالك مشواره في الدوري المصري بعدما لعب ضد الأهلي في لقاء القمة، وذلك بمواجهة زد.
وتعادل الزمالك مع الأهلي بهدف لكل فريق في قمة الدوري المصري في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 في استاد القاهرة الدولي.
ويلاقي الزمالك نظيره زد في الجولة 16 من الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، ويأتي زد في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.
موعد مباراة الزمالك وزد.
ويلعب الزمالك ضد زد يوم الخميس المقبل الموافق 27 فبراير 2025 الجاري.
وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.
وتنطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
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