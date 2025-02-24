الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد الأهلي والقناة الناقلة
الإثنين، 24 فبراير 2025 - 19:15
كتب : FilGoal
يستكمل الأهلي مشواره في الدوري المصري بعدما لعب ضد الزمالك في لقاء القمة، وذلك بمواجهة حرس الحدود.
وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق في قمة الدوري المصري في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 في استاد القاهرة الدولي.
ويخرج الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الجولة 16 في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.
ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.
ويأتي حرس الحدود في المركز السادس برصيد 22 نقطة.
موعد مباراة حرس الحدود والأهلي
ويلعب الأهلي مع حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير الجاري.
وتقام المباراة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
وتنطلق في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.
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