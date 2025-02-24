شريك رايت تو دريم.. سان دييجو يفتتح الدوري الأمريكي بالفوز على جالاكسي حامل اللقب

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 19:11

كتب : FilGoal

سان دييجو يفوز على جالاكسي

استهل فريق سان دييجو مشواره في الدوري الأمريكي لكرة القدم بالفوز على جالاكسي حامل اللقب بهدفين دون رد.

ويعد نادي سان دييجو هو أحد أندية مجموعة رايت تو دريم والتي تمتلك أيضا نادي مسار للكرة النسائية في مصر.

وهي المملوكة لـ محمد منصور رئيس مجموعة منصور المصرية ورئيس مجلس شركة مان كابيتال للاستثمار المالكة لأكاديمية "رايت تو دريم".

وقال محمد منصور بعد الفوز: "اليوم نحن نصنع التاريخ الرياضي في أمريكا".

وأضاف "هذه المباراة تأتي في إطار المشاركة الأولى للفريق الوليد في الدوري الأمريكي لكرة القدم. تمتلك الفريق أكاديمية رايت تو دريم، الذي استحوذ عليه سير محمد منصور مقابل ٥٠٠ مليون دولار".

واحتفلت مجموعة رايت تو دريم في شهر سبتمبر الماضي من عام 2024، بالذكرى 25 لتأسيسها وذلك خلال احتفالية بمقر رايت تو دريم مصر في باديا بالم هيلز. وخلال الاحتفالية، تم الكشف عن الهوية الجديدة لنادي مسار FC، المسمى الجديد لنادي توت عنخ أمون الذي تمتلكه مجموعة رايت تو دريم.

وحقق نادي توت عنخ آمون نجاحات كبيرة منذ استحواذ مجموعة منصور على ملكيته، حيث توج فريق السيدات بلقب كأس مصر للكرة النسائية في الموسمين الماضيين، كما حقق ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي. فيما صعد فريق الرجال من القسم الثالث إلى القسم الثان ويأمل في مواصلة هذه النجاحات تحت المسمى الجديد، مسار FC.

رايت تو دريم سان دييجو الدوري الأمريكي
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