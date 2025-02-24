تقرير: موهبة تشيلسي يختار تمثيل المغرب عن إنجلترا
الإثنين، 24 فبراير 2025 - 19:06
كتب : FilGoal
اختار إبراهيم الرباج لاعب شباب تشيلسي تمثيل منتخب المغرب عن إنجلترا.
وحسب موقع "هسبورت" المغربي، فإن اللاعب المغربي الأصل اختار تمثيل أسود الأطلس رغم محاولات الاتحاد الإنجليزي لإقناعه بتمثيل إنجلترا.
وكشف الموقع أن اللاعب انضم لقائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما التي ستقام في المغرب الشهر المقبل.
وكان الرباج قد انتقل إلى أكاديمية تشيلسي قادما من أكاديمية كريستال بالاس في صيف 2021.
وشارك الرباج في مباراتين مع شباب تشيلسي في دوري تحت 18 عاما وسجل هدفين.
ومثل رباج منتخب إنجلترا تحت 15 عاما و16 عاما من قبل.
ولعب رباج مع منتخب إنجلترا تحت 15 عاما في 5 مباريات وسجل هدفا.
بينما شارك مع منتخب إنجلترا تحت 16 عاما في 3 مباريات ولم يسجل.
نرشح لكم
تمهيدا لتدريب المصري.. الترجي الجرجيسي يعلن رحيل أنيس بوجلبان النني يساهم في فوز الجزيرة على النصر والارتقاء للمركز الخامس 40 ثانية فقط تقود تريزيجيه للتفوق على حمدي فتحي برباعية منافس الأهلي - الهلال ينتصر على أنزيدان في الدوري الموريتاني ويقترب من الصدارة البطيخ رمز لدعم فلسطين.. بالستينو التشيلي يكشف عن قميصه الجديد كهربا يصنع ويساهم في عودة الاتحاد للانتصارات محليا بثلاثية ضد أبو سليم بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي أزمة تلوح في الأفق.. هل يتكرر سيناريو نهضة بركان واتحاد الجزائر مجددا في الكونفدرالية؟