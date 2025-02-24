تقرير: موهبة تشيلسي يختار تمثيل المغرب عن إنجلترا

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

إبراهيم الرباج - تشيلسي

اختار إبراهيم الرباج لاعب شباب تشيلسي تمثيل منتخب المغرب عن إنجلترا.

وحسب موقع "هسبورت" المغربي، فإن اللاعب المغربي الأصل اختار تمثيل أسود الأطلس رغم محاولات الاتحاد الإنجليزي لإقناعه بتمثيل إنجلترا.

وكشف الموقع أن اللاعب انضم لقائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما التي ستقام في المغرب الشهر المقبل.

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وكان الرباج قد انتقل إلى أكاديمية تشيلسي قادما من أكاديمية كريستال بالاس في صيف 2021.

وشارك الرباج في مباراتين مع شباب تشيلسي في دوري تحت 18 عاما وسجل هدفين.

ومثل رباج منتخب إنجلترا تحت 15 عاما و16 عاما من قبل.

ولعب رباج مع منتخب إنجلترا تحت 15 عاما في 5 مباريات وسجل هدفا.

بينما شارك مع منتخب إنجلترا تحت 16 عاما في 3 مباريات ولم يسجل.

تشيلسي إبراهيم الرباج
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