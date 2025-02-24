تين هاج: هذا موقفي من التدريب في الموسم الجاري.. وأفتقد أولد ترافورد

كشف إريك تين هاج المدير الفني السابق لـ مانشستر يونايتد عن موقفه من تدريب أحد الفرق خلال الموسم الجاري.

ورحل تين هاج عن تدريب الفريق الإنجليزي وخلفه الهولندي رود فان نيستلروي كمدرب مؤقت حتى جاء البرتغالي روبن أموريم.

وقال المدرب الهولندي لموقع SEG Stories: "إذا كان هناك شيء واحد أفتقده، فهو ملعب أولد ترافورد".

وأضاف "حققت العديد من الإنجازات في مانشستر يونايتد، ولكن كما أقول دائما كان هناك مجال للتحسن، الجيد ليس كافيا، كان من الممكن القيام بما هو أفضل".

وأتم"قررت مسبقا عدم الموافقة على تدريب أي فريق حتى انتهاء الموسم الحالي".

وكان تين هاج قد ترك يونايتد في المركز الـ14 بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

وتم تعيين إيريك في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس رابطة المحترفين في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2024.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

في موسم 2023/24 عادل إريك تين هاج الرقم القياسي لأقل عدد من النقاط التي حصدها مانشستر يونايتد بعد أول 7 جولات في الدوري الإنجليزي وهي الوصول للنقطة التاسعة.

وحطم ذلك الرقم في الموسم الحالي حين حصد 8 نقاط فقط في أول 7 جولات.