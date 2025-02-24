تغيير اسم كأس الرابطة.. ومؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل
الإثنين، 24 فبراير 2025 - 18:23
كتب : FilGoal
قررت رابطة الأندية المصرية إقامة مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للإعلان عن التجديدات بشأن بطولة كأس الرابطة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان في المؤتمر عن كأس الرابطة بمسماه الجديد.
وذلك في مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الصحفيين ووسائل الإعلام المصرية.
وتقام بطولة كأس الرابطة المصرية للمرة الرابعة في الموسم الجاري، وتُلعب البطولة بنظام المجموعات.
وفي النسخ الثلاثة الماضية من كأس الرابطة فاز مودرن سبورت باللقب الأول، وسيراميكا كليوباترا كان البطل في آخر نسختين.
وتغلب سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة الموسم الماضي.
نرشح لكم
قناة الأهلي: محمد رمضان وقع عقوبة مالية على اللاعبين.. ورحيل كولر غير صحيح كولر: نعم تعادلنا ضد الزمالك ولكن متى كانت آخر مباراة خسرناها؟ طاقم تونسي بالكامل رفقة بوجلبان مع المصري أنيس بوجلبان مديرا فنيا لـ المصري يورشيتش: المنافسة في مصر أصبحت بين الأهلي وبيراميدز سموحة لـ في الجول: لا نفاوض الرمادي.. نثق في أحمد سامي بوجلبان: أبدأ رحلة جديدة بتحديات أكبر مع المصري الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة