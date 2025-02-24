تغيير اسم كأس الرابطة.. ومؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

تتويج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس رابطة الأندية

قررت رابطة الأندية المصرية إقامة مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للإعلان عن التجديدات بشأن بطولة كأس الرابطة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان في المؤتمر عن كأس الرابطة بمسماه الجديد.

وذلك في مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الصحفيين ووسائل الإعلام المصرية.

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وتقام بطولة كأس الرابطة المصرية للمرة الرابعة في الموسم الجاري، وتُلعب البطولة بنظام المجموعات.

وفي النسخ الثلاثة الماضية من كأس الرابطة فاز مودرن سبورت باللقب الأول، وسيراميكا كليوباترا كان البطل في آخر نسختين.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة الموسم الماضي.

كأس الرابطة المصرية رابطة الأندية
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