رينجرز يعلن تعيين باري فيرجسون كمدرب حتى نهاية الموسم

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 16:29

كتب : FilGoal

باري فيرجسون مدرب رينجرز

أعلن نادي رينجرز الاسكتلندي تعيين باري فيرجسون كمدرب حتى نهاية الموسم الحالي.

ويأتي قرار رينجرز بعد إعلان النادي بالأمس رحيل فيليب كليمون عن تدريب الفريق.

وكان الفريق قد خسر من سانت ميرين أول أمس السبت بهدفين دون رد ليهدر فرصة تقليص الفارق مع سيلتك المتصدر.

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المباراة الأولى للمدرب الجديد ستكون ضد أبردين في الدوري الاسكتلندي.

ويحتل رينجرز المركز الثاني في الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق 13 نقطة عن سيلتك المتصدر.

وكان الفريق قد ودع بطولة كأس الاتحاد الاسكتنلدي، بينما خسر المباراة النهائية في كأس الرابطة الاسكتلندية من سيلتك بركلات الترجيح.

ووصل الفريق لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي ومن المنتظر أن يواجه فنربخشة التركي.

رينجرز سيكون التجربة التدريبية للمدرب صاحب الـ 47 عاما والذي سبق له تدريب بلاكبول الإنجليزي وفي اسكتلندا قاد كل من كلايد وكيتلي هارتس وألوا أثليتك.

وخلال تجربته الأخيرة مع ألوا أثليتك الناشط في دوري القسم الثالث الاسكتلندي لعب باري 33 مباراة ونجح الفريق خلالها في الفوز ب 9 مباريات وتعادل في 7 وخسر 17 مباراة وتعود تلك التجربة لموسم 2021/2022.

وسبق لباري ارتداء قميص رينجرز كلاعب خلال الأعوام ما بين 1994 حتى 2009 وتخللها موسمين بصفوف بلاكبيرن.

جلاسكو رينجرز باري فيرجسون
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