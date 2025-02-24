بايرن يوضح إصابة كيميتش

كشف نادي بايرن ميونيخ تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه يوشوا كيميتش خلال لقاء آينتراخت فرانكفورت.

وأصيب كيميتش قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز بايرن 4-0 ضمن الجولة 23 من الدوري الألماني.

وأفاد نادي بايرن ميونيخ عبر موقعه: "أكدت الفحوصات التي خضع لها يوشوا كيميش أنه يعاني من انزعاج في أوتار الفخذ الأيسر".

وأضاف "سيضطر كيميتش إلى الحصول على راحة في الوقت الحالي".

فيما ذكرت جريدة بيلد أن كيميتش سيبذل قصارى جهده للعودة في مباراة شتوتجارت المقبلة.

ويحل بايرن ضيفا على شتوتجارت يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 24 من المسابقة.

وينتهي عقد كيميتش الذي يخوضه عامه العاشر مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وتوج كيميتش مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 6 مرات، بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.