الرياضية: النصر يخاطب لجنة الحكام لإيقاف دوران مباراة واحدة

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 15:57

كتب : FilGoal

جون دوران - النصر السعودي

خاطب مجلس إدارة نادي النصر، لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لإيقاف جون دوران مهاجم الفريق لمباراة واحدة فقط.

وكان دوران قد تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة الاتفاق في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مخاطبة إدارة النصر للجنة الحكام لعدم تصنيف تصرف جون دوران سلوكا مشينا.

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وتنص لائحة لجنة الانضباط والأخلاق على أنه في حال ارتكب اللاعب سلوكا مشينا يتم إيقاف لمباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.

وألحق النصر بخطابه إلى لجنة الحكام قرص مدمج CD للكشف عن أخطاء الحكم الروسي كيريل ليفنيكوف خلال المواجهة.

وتثق إدارة النصر في أن إيقاف دوران سيكون لمباراة واحدة فقط لأنه لم يستحق الحصول على البطاقة الحمراء وفقا لخطابهم.

وأوضح النصر أن هدف الاتفاق الأول كان غير صحيح، كما أن دوران لم يستحق البطاقة الحمراء، وكان هناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالح النصر في الدقائق الأخيرة.

وخسر النصر أمام الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي.

ويبتعد النصر أكثر عن قمة الترتيب بالتواجد في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

النصر دوران الدوري السعودي
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