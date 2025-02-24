تمهيدا لتدريب المصري.. الترجي الجرجيسي يعلن رحيل أنيس بوجلبان

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 15:47

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان

أعلن نادي الترجي الجرجيسي رحيل مدربه أنيس بوجلبان عن تدريب الفريق.

يأتي القرار تمهيدا لتولي بوجلبان تدريب المصري خلفا لعلي ماهر.

وكان المصري قد أعلن رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق بعد التعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف.

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وعلم FilGoal.com أن أنيس بوجلبان سيصل مصر خلال الساعات المقبلة ليبدأ مهام عمله مع الفريق.

ويقود بوجلبان حاليا فريق الترجي الجرجيسي كمدرب للفريق.

ويحتل الترجي الجرجيسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التونسي بفارق 4 نقاط عن الترجي صاحب الصدارة ونقطتين عن الإفريقي التونسي صاحب المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقاد بوجلبان الجرجيسي في 20 مباراة وخلالها فاز الفريق في 11 مباراة وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات.

وسبق لبوجلبان تدريب الصفاقسي التونسي واتحاد بن قردان.

وخلال مسيرته كلاعب سبق لصاحب الـ 47 عاما أن لعب بصفوف الأهلي خلال موسمين.

وأنهى بوجلبان مسيرته كلاعب بصفوف الإفريقي التونسي في عام 2010.

وتعثر المصري في 4 مباريات من آخر 5 خاضهم الفريق بثلاثة تعادلات وهزيمة.

وكان المجلس قد أصدر قرارا بخصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق وذلك بعد الخسارة أمام غزل المحلة.

وحقق غزل المحلة انتصارا غائبا منذ سبتمبر 2007 على حساب المصري ضمن منافسات الدوري.

وتغلب غزل المحلة على المصري بهدف دون مقابل في ختام منافسات الجولة 14 بمسابقة الدوري قبل أن يتعادل الفريق البورسعيدي سلبيا أمام الإسماعيلي.

وبات المصري في المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام سموحة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.

أنيس بوجلبان المصري الترجي الجرجيسي
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