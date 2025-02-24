"يعكس رؤية مصر نحو العالمية".. حضور رئيس الوزراء ووزير الرياضة والأهلي بـ سبورتس إكسبو

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو بحضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة.

وافتتح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النسخة الثالثة من المعرض بمشاركة من المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في الرياضة.

كما حضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي مثل خالد مرتجي ومحمد سراج.

وأعرب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو، مشيرًا إلى أن الحدث يمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، وذلك برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الوزير: "نؤمن بأن على مصر إما أن تذهب إلى المجتمع الدولي الرياضي أو تجذبه إليها، ولذلك نحرص دائمًا على أن نكون سباقين في الفكر والرؤية. هذا العام، نرحب بمشاركة " Soccerex " في مصر، ونشكر القائمين عليه لحرصهم على التواجد في هذا الحدث الكبير".

كما أشاد أشرف صبحي بالأجواء الإيجابية التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، مثنيًا على سلوك الجماهير واللاعبين، ومؤكدًا أن هذا التطور يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الثقافة الرياضية في مصر.

وتواجد جناح خاص للنادي الأهلي في المعرض ويضم متحفا خاصا بالبطولات المحلية والإفريقية، ومجسما كاملا لمشروع الاستاد الذي يجري العمل به في فرع النادي بالشيخ زايد، فضلا عن مكتب خاص لتسويق العضويات.

وحرص خالد مرتجي أمين صندوق النادي، والقائم بأعمال نائب الرئيس على استقبال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أثناء تفقده الجناح الخاص بالنادي وشركة القلعة الحمراء.

وقال مرتجي: "الأهلي ليس ناديا رياضيا فحسب وإنما قلعة وطنية لها رسالة رياضية واجتماعية ويدير مؤسسات مجتمعية وخدمية ويضم من 800 ألف إلى مليون عضو سواء في مقره الرئيسي أو فروعه المختلفة".

وشدد "الأهلي وُلد ليكون في الريادة التي لا يعرف غيرها وهو أمر لا خلاف عليه مما يتطلب جلب استثمارات عددية للإنفاق على الأنشطة المختلفة".

بينما قال محمد سراج: "تجربة الأهلي في الملف التعليمي ناجحة على كل المستويات وحققنا تعاونا مثمرا للغاية مع أشهر الجامعات العالمية لخلق كوادر واعدة تقود بناء الأجيال القادمة".

أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء المنفذة لمشروع ستاد الأهلي، أن العمل بالاستاد يجري على قدم وساق، وأن قيمة وشعبية الأهلي التسويقية قادرة دائمًا على جذب الاستثمارات بشكل مستمر نظرًا لمكوناته العريقة والكبيرة.

وأشار خلال الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم، على هامش مشاركة الأهلي في معرض سبورتس إكسبو 2025 ، إلى أن هناك مزاد علني على التذكرة الذهبية الأولى لاستاد الأهلي مما يسجل تجربة استثمارية رائعة وغير مسبوقة.

وكشف كامل أن تخليد أسماء الجماهير على جدران الاستاد، فكرة غير تقليدية وتفتح آفاق جديدة تليق بجماهير الأهلي، وهي تجربة نجحت بكل المقاييس في العديد من الأندية العالمية التي حصدت مقابل مالي يتراوح من 1500 – 4500 استرليني من الوحدة، لكن بالطبع جماهير الأهلي سوف تكون بعيدة عن هذه الأرقام،خاصة الدرجة الثالثة والثانية.

جدير بالذكر أن سبورتس إكسبو يُعد الحدث الرياضي الأهم في المنطقة، حيث يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الرياضي من خلال دمج التكنولوجيا بالابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتعزيز تجربة الجماهير. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف الزوار والمئات من الشركات الرياضية، مما يجعله منصة استراتيجية لرواد صناعة الرياضة عالميًا.