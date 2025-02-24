سيميوني: ركن الأتوبيس ضد برشلونة؟ سنذهب بالطائرة

كشف دييجو سيميوني عن نيته الدفع بخوان موسو في حراسة المرمى بدلا من يان أوبلاك ضد برشلونة.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب مونتجويك.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إصابة لامين؟ لن أتحدث عن لاعب بالاسم من الفريق الخصم، ولكن لديهم لاعبين حاسمين ويمرون بفترة رائعة على الجانب الهجومي ومن سيلعب منهم سيكون مناسبا".

وواصل "مواجهة برشلونة منقسمة إلى مرحلتين ذهابا وإيابا وسيتوجب علينا أن نلعب المباراة التي نقتنع أنها ستأذيهم في الملعب".

وعن حارس برشلونة في المباراة قال: "لست هنا للحديث عن الأفراد في برشلونة، أفضل الحديث عن لاعبي فريقي، والحماس تجاه تلك المسابقة يجعلنا نريد لعب مباراة جيدة".

وتابع "سنتعب ضد ريال مدريد أو برشلونة أكثر؟ لا أعرف لأننا لم نلعب أي مباراة منهم حتى الآن".

وشدد "لدينا فكرة عن مواجهة الغد وسنتحدث عنها مع اللاعبين، سنواجه فريقه أحب طريقة لعبه لأن لديهم قوة هجومية كبيرة ولكن سنحاول إيذائهم بالطريقة التي نعتقد أننا نستطيع ذلك بها".

وأضاف "عندما تواجه الفرق الكبيرة يجب أن تحضر نفسك للمقاومة والدفاع، نعرف ما حدث لنا ضد ريال مدريد في اللحظات التي كانوا أفضل منا فيها ونعرف أن المباريات تحتوي على عدد مختلف من اللحظات ولذلك نمنتى أن تكون لحظاتنا الأفضل أكثر".

وأضاف "أزبليكويتا سيغيب عن مواجهة برشلونة ولكن لونجليه لا يزال بحاجة لتقييم حالته لنرى ما إذا كان سيبدأ أو لا".

وأكمل "خوان موسو سيكون الحارس الأساسي في المباراة بكل تأكيد".

وأتم مازحا؟ أركن الأتوبيس ضد برشلونة؟ سنسافر بالطائرة".

ويلعب ريال مدريد مع سوسيداد في مواجهة نصف النهائي الأخرى.