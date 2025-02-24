الشرق الأوسط: الهلال السعودي يستقر على استمرار جيسوس رغم الخسارة من اتحاد جدة

استقرت إدارة الهلال السعودي على استمرار خورخي جيسوس المدير الفني للفريق رغم الخسارة من اتحاد جدة.

وخسر الهلال أمام اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في كلاسيكو الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إدارة الهلال قررت تجديد الثقة في جيسوس.

وعقد جيسوس اجتماع طاريء مع لاعبي الهلال بعد الهزيمة من اتحاد جدة برباعية.

وأكد جيسوس على ضرورة التمسك بالأمل في المنافسة على لقب الدوري رغم اتساع الفارق إلى 7 نقاط.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة بينما يتصدر الاتحاد منفردا بـ 55 نقطة.

واعترف جيسوس بعد الخسارة أن فريقه لم يكن يستحق الفوز أمام اتحاد جدة في الدوري.

ويتبقى 13 جولة على ختام الدوري السعودي بعد الوصول إلى الجولة 21.

ويلعب الهلال أمام الخلود غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

بينما اتحاد جدة يحل ضيفا على الخليج السعودي بعد غدا الأربعاء.