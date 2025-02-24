سبورت: يامال يقترب من الغياب عن مواجهة أتليتكو مدريد في الكأس

يقترب لامين يامال لاعب برشلونة من الغياب عن مواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب الإصابة.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

ويستضيف برشلونة فريق أتليتكو مدريد في العاشرة والنصف من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس إسبانيا.

وكشفت صحيفة سبورت عن غياب لامين يامال عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الإثنين وقبل يوم واحد من المباراة.

وأشار التقرير إلى أن غياب يامال عن التدريبات بسبب الإصابة التي لحقت به في مواجهة لاس بالماس الأخيرة في الدوري.

وأظهر لامين يامال عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام صورة ساخرة برموز ضاحكة لقدمه ملطخة بالدماء وكتب "لم تحتسب خطأ".

وتغلب برشلونة على لاس بالماس بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة متفوقا على ريال مدريد بفارق الأهداف.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.