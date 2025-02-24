بعد إصابته في الرأس ضد فيرونا.. فيورنتينا يعلن خروج مويس كين من المستشفى

أعلن نادي فيورنتينا خروج لاعبه مويس كين من المستشفى.

مويس كين النادي : فيورنتينا فيورنتينا

وكان كين قد تعرض للإصابة في الرأس في الدقيقة 67 من مباراة الفريق قد هيلاس فيرونا والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

ودخل كين في حالة من الإغماء بسبب الإصابة ليتم نقله إلى المستشفى.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تأكدت سلامة كين من أي إصابات خطيرة ليخرج من المستشفى صباح اليوم ويعود إلى مدينة فلورنسا بشكل طبيعي.

ويحتل فيورنتينا حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة وبفارق 5 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الخامس.

وشارك كين في 30 مباراة بقميص فيورينتينا منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل 19 هدفا وصنع هدفين.