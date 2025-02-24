سيلتقي مع أرسنال من جديد.. لوكاس بيريز ينضم لبي إس في إيندهوفن

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

لوكاس بيريز

أعلن نادي بي إس في إيندهوفن تعاقده مع لوكاس بيريز لاعب ديبورتيفو لاكورونيا السابق في صفقة انتقال حر.

لوكاس بيريز

النادي : إيندهوفن

إيندهوفن

ووقع صاحب الـ 36 عاما على عقد حتى نهاية الموسم الحالي.

اللاعب كان قد أنهى تعاقده مع ديبورتيفو لاكورونيا في شهر يناير الماضي ولذلك حق له التوقيع بشكل مجاني مع بي إس في عقب نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

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وشارك بيريز مع ديبورتيفو خلال الموسم الحالي في 20 مباراة وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وكان بيريز قد ترك اللعب بدوري الدرجة الأولى الإسباني مع قادش في الموسم قبل الماضي وانضم لديبورتيفو لاكورونيا فريق طفولته من أجل مساعدة النادي في دوري الدرجة الثالثة.

ونجح بيريز في المساهمة بصعود لاكورونيا بالفعل لدوري الدرجة الثانية خلال الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يلتقي بيريز برفقة بي إس في مع أرسنال في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وهو فريقه القديم الذي لعب له لمدة موسمين في السابق.

وكان إيندهوفن قد أقصى يوفنتوس في الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

لوكاس بيريز بي أس في أيندهوفن
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