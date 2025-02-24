ريليفو: تشافي يرفض عروض السعودية ومانشستر يونايتد.. وموعد عودته للتدريب

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 11:50

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

يصر تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق برشلونة على الاستمرار في الراحة هذا الموسم دون قيادة أي فريق.

واتخذ تشافي قراره بعدم قيادة أي فريق هذا الموسم عقب رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الماضي.

وكشفت منصة ريليفو الإسبانية عن تلقي تشافي عددا من العروض هذا الموسم لكنه رفضها جميع.

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وأشار التقرير إلى تلقي تشافي بعض العروض من السعودية والبعض الآخر من الدوري الإنجليزي أبرزهم مانشستر يونايتد.

وكان تشافي مرشحا لقيادة مانشستر يونايتد قبل روبن أموريم المدير الفني الحالي للشياطين الحمر.

وأوضح التقرير أن تشافي لا يريد التسرع حتى لا يخوض تجربة تؤثر على مشواره فيما بعد.

وسيدرس تشافي العروض المقدمة إليه مع الاقتراب من نهاية الموسم الجاري على أن يحسم قراره في الصيف.

وقد يقود تشافي فريق مانشستر يونايتد الموسم المقبل بالرغم من التعاقد مع روبن أموريم الذي لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن.

وتولى تشافي قيادة السد القطري خلال الفترة من صيف 2019 وحتى نوفمبر 2021.

بينما تولى قيادة برشلونة خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى صيف 2024.

وقاد تشافي برشلونة في 143 مباراة كمدير فني وحصل على الدوري الإسباني مرة واحدة والسوبر الإسباني مرة أخرى.

مانشستر يونايتد تشافي
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