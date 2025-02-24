منافس الأهلي - سبورت: فيتور روكي يستعد للانضمام لـ بالميراس

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 11:41

كتب : FilGoal

فيتور روكي - ريال بيتيس

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن اقتراب فيتور روكي لاعب برشلونة المعار لريال بيتيس من الانضمام إلى بالميراس البرازيلي.

وفقا لسبورت فإن روكي قد خاض مباراته الأخيرة مع بيتيس خلال مشاركته كبديل مع الفريق في الفوز على خيتافي أمس الأحد.

اللاعب سيسافر خلال الأسبوع الحالي للانضمام إلى بالميراس بعد توصله لاتفاق نهائي مع برشلونة.

أخبار متعلقة:
سبورت تشكف خطة برشلونة بشأن مستقبل فيتور روكي روكي: لم يكن لدي وقت للتكيف مع برشلونة فيتور روكي: أتمنى الاستمرار في بيتيس.. وأشعر بالسعادة الآن ريال بيتيس يعلن إصابة فيتور روكي

روكي يقضي الموسم الحالي معارا من برشلونة إلى بيتيس مع بند يسمح للنادي الأندلسي بتمديد الإعارة لموسم إضافي.

وخسر روكي مكانه الأساسي في بيتيس منذ بداية شهر يناير الماضي بعد تعاقد الفريق مع أنتوني وكوتشو هيرنانديز لتدعيم الهجوم مما جعله يجلس على مقاعد البدلاء بشكل مستمر ولذلك لن يمانع النادي في إنهاء إعارته.

وسينضم روكي لبالميراس مقابل 25 مليون يورو يتم دفعها قبل 30 يونيو المقبل مع احتفاظ برشلونة بنسبة 20% من إعادة البيع المستقبلي.

صاحب الـ 19 عاما انضم لبرشلونة في شهر يناير من الموسم الماضي قادما من أتليتكو بارانينسي.

وشارك روكي مع بيتيس خلال فترة الإعارة في 33 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين وحصل على بطاقة حمراء.

ويعد بالميراس أحد منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية إذ يقع معه في المجموعة الأولى برفقة أيضا إنتر ميامي وبورتو.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات.

برشلونة فيتور روكي
نرشح لكم
بايرن يوضح إصابة كيميتش مؤتمر فليك: موقف يامال لم يتحدد بعد.. ونشبه العائلة في برشلونة سيميوني: ركن الأتوبيس ضد برشلونة؟ سنذهب بالطائرة سبورت: يامال يقترب من الغياب عن مواجهة أتليتكو مدريد في الكأس بعد إصابته في الرأس ضد فيرونا.. فيورنتينا يعلن خروج مويس كين من المستشفى سيلتقي مع أرسنال من جديد.. لوكاس بيريز ينضم لبي إس في إيندهوفن ريليفو: تشافي يرفض عروض السعودية ومانشستر يونايتد.. وموعد عودته للتدريب بخطأ دفاعي.. هدف فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لفوز صعب على كالياري
أخر الأخبار
بايرن يوضح إصابة كيميتش 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: النصر يخاطب لجنة الحكام لإيقاف دوران مباراة واحدة 25 دقيقة | سعودي في الجول
تمهيدا لتدريب المصري.. الترجي الجرجيسي يعلن رحيل أنيس بوجلبان 34 دقيقة | الوطن العربي
"يعكس رؤية مصر نحو العالمية".. حضور رئيس الوزراء ووزير الرياضة والأهلي بـ سبورتس إكسبو 50 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فليك: موقف يامال لم يتحدد بعد.. ونشبه العائلة في برشلونة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
فان دايك يوجه رسالة هامة للغاية إلى جماهير ليفربول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيميوني: ركن الأتوبيس ضد برشلونة؟ سنذهب بالطائرة ساعة | الكرة الأوروبية
بإثناء من رويز على الأداء.. محاضرة فنية للحكام بعد آخر 3 جولات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي