الأهلي: إصابة معلول قبل مواجهة الزمالك بيومين.. وموعد عودته

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 10:54

كتب : FilGoal

مران الأهلي - علي معلول

أعلنت قناة الأهلي إصابة علي معلول ظهير أيسر الفريق قبل مواجهة القمة أمام الزمالك.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعادل الأهلي أمام الزمالك بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

وكشفت قناة الأهلي عن تعرض علي معلول للإصابة قبل مواجهة الزمالك بيومين.

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وأشارت القناة إلى جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات من جديد خلال 10 أيام.

وكان مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة القمة قد أشار إلى غياب علي معلول بسبب تعرضه للإصابة.

وعلم FilGoal.com أن معلول قد شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال معسكر الفريق قبل مباراة القمة.

وتم قيد علي معلول في 5 فبراير بعد تعافيه من الإصابة.

وكان الأهلي قد رفع اسم علي معلول من قائمة الفريق للموسم الجديد، مع وضعه في قائمة الانتظار وتجديد تعاقده لمدة موسم واحد.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين خاض معلول 287 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفي الموسم الماضي شارك معلول في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية.

الأهلي علي معلول مباراة القمة
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