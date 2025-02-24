هدف أولمبي.. نيمار يسجل هدفا ويصنع مرتين في فوز سانتوس بثلاثية في بطولة باوليستا

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 10:38

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

تألق نيمار مع فريق سانتوس ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة باوليستا (بطولة ولاية ساو باولو) في البرازيل.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وتغلب سانتوس على إنتر دي ليميرا بثلاثة أهداف دون مقابل وساهم نيمار في الأهداف الثلاثة.

وسجل نيمار هدفا (أولمبي) من الركلة الركنية مباشرة داخل شباك المنافس.

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وبذلك حقق سانتوس انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس.

ويبتعد سانتوس بـ 5 نقاط عن بالميراس وساو بيرناردو صاحبي المركزين الثاني والثالث.

بينما ينفرد كورينثيانز بالصدارة برصيد 27 نقطة رغم التعثر في آخر مباراتين بالتعادل.

وشارك نيمار في ست مباريات بقميص سانتوس منذ انضمامه إلى الفريق قادما من الهلال السعودي.

ونجح نيمار خلال المباريات الستة في تسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين.

سانتوس نيمار الدوري البرازيلي
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