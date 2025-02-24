اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب تكساس المفتوحة

توج الثنائي علي فرج ونوران جوهر بلقب بطولة تكساس المفتوحة للاسكواش.

وواصل الثنائي تألقه هذا الموسم بعد الوصول لنهائي 7 بطولات في الموسم الجاري.

وتغلب علي فرج لاعب وادي دجلة على زميله مصطفى عسل بثلاثة أشواط دون مقابل.

إذ تغلب فرج في الشوط الأول على مصطفى عسل بنتيجة 11-9، قبل أن يعزز تقدمه بشوط جديد بنتيجة 11-4 قبل أن يتم حسم اللقاء دون استئناف الشوط الثالث بسبب إصابة مصطفى عسل مما أدى إلى انسحابه.

أما على مستوى السيدات فنجحت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقدمت نوران جوهر 11-8 في الشوط الأول قبل أن تعادل هانيا الحمامي النتيجة 11-5، لكن نجحت نوران جوهر في حسم الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 11-6 و11-9.

وحقق علي فرج رابع ألقابه هذا الموسم من أصل 8 بطولات خاضهم لاعب وادي دجلة.

ووصل فرج خلال البطولات الثمانية التي أقيمت إلى النهائي في سبعة منهم.

أما نوران جوهر فواصلت تألقها بالتواجد في النهائي للبطولة السابعة على التوالي بالموسم الجاري.

وعززت نوران جوهر تفوقها بحصد ثالث ألقابها هذا الموسم.