غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين وتغريم كل لاعب 50 ألف جنيه

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 00:04

كتب : رضا السنباطي

فريق غزل المحلة

قرر نادي غزل المحلة توقيع عقوبة مالية على كل لاعبي الفريق بعد الخسارة من زد في الدوري.

وأعلن غزل المحلة توقيع غرامة مالية وقدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب في الفريق.

بالإضافة إلى إيقاف مستحقات كل اللاعبين لحين تحسن نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع أنيس بوجلبان لتدريب الفريق بيراميدز يفوز على طلائع الجيش بهدف قاتل ويوسع الفارق في الصدارة

وخسر المدرب القبرصي نيكوديموس بابافسيليو ثاني مباراة في الدوري مع غزل المحلة من 4 مباريات.

وتعد تلك الخسارة الرابعة على التوالي لزعيم الفلاحين خارج الأرض.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند 14 نقطة في المركز الـ 14.

ويلعب غزل المحلة في المباراة المقبلة ضد إنبي يوم الجمعة المقبل.

غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع أنيس بوجلبان لتدريب الفريق "الزمالك ليس مادة إعلامية وسأستمر فيه".. عبد الواحد السيد يرد على الانتقادات الموجهة له بيراميدز يفوز على طلائع الجيش بهدف قاتل ويوسع الفارق في الصدارة انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) طلائع الجيش تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي.. وشريف إكرامي أساسي ضد طلائع الجيش زد يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد غزل المحلة المصري يعلن رحيل علي ماهر خبر في الجول - بعد رحيل علي ماهر.. بوجلبان أحد المرشحين لقيادة المصري
أخر الأخبار
غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين وتغريم كل لاعب 50 ألف جنيه 4 ساعة | الدوري المصري
بخطأ دفاعي.. هدف فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لفوز صعب على كالياري 4 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك - ستيلينبوش: لم نكن نريد مواجهة الزمالك.. ونسبة فوزنا 30% 4 ساعة | الكرة المصرية
"دون علم تشافي".. تقرير يكشف كيف تطور بيدري بدنيا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
دي زيربي: لن أدرب في الدوري الفرنسي بعد مارسيليا.. وما حدث ضد أوكسير كان فضيحة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الهلال السوداني: لم نستقر على ملعبنا لمواجهة الأهلي حتى الآن 6 ساعة | الكرة الإفريقية
لن يشارك ضد ريال مدريد.. أنتوني يصنع ويطرد في فوز بيتيس على خيتافي 6 ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع أنيس بوجلبان لتدريب الفريق 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي