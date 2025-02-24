غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين وتغريم كل لاعب 50 ألف جنيه

قرر نادي غزل المحلة توقيع عقوبة مالية على كل لاعبي الفريق بعد الخسارة من زد في الدوري.

وأعلن غزل المحلة توقيع غرامة مالية وقدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب في الفريق.

بالإضافة إلى إيقاف مستحقات كل اللاعبين لحين تحسن نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

وخسر المدرب القبرصي نيكوديموس بابافسيليو ثاني مباراة في الدوري مع غزل المحلة من 4 مباريات.

وتعد تلك الخسارة الرابعة على التوالي لزعيم الفلاحين خارج الأرض.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند 14 نقطة في المركز الـ 14.

ويلعب غزل المحلة في المباراة المقبلة ضد إنبي يوم الجمعة المقبل.