منافس الزمالك - ستيلينبوش: لم نكن نريد مواجهة الزمالك.. ونسبة فوزنا 30%

الأحد، 23 فبراير 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

أقر روب بيرنادي الرئيس التنفيذي لنادي ستيلينبوش الجنوب الإفريقي أنه لم يكن يريد مواجهة الزمالك في الكونفدرالية.

وأوقعت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الزمالك حامل اللقب في مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وقال بيرنادي عبر القناة الأولى المصرية: "لم نكن نريد مواجهة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية وكنا نفضل ملاقاة منافسين آخرين".

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وأضاف "الزمالك نادي كبير ولديه تاريخ عظيم وعدد ألقاب قارية كثيرة، بينما نادينا نافس قاريا منذ 7 أعوام.

وأكمل "الفريق مستعد لهذا التحدي أمام فريق كبير، المباراة صعبة والزمالك من أبرز الفرق المرشحة للتتويج باللقب".

وواصل "سنلعب مباراة الذهاب على ملعبنا بكل قوة للتمسك بحظوظنا، إذ أن الزمالك لديه لاعبين كبار أصحاب خبرة ويعرف كيفية الفوز".

وشدد "نعرف جيدا كيف نفوز بمثل هذه مباريات، جوزيه بيسيرو مدرب كبير وخلف كريستيان جروس الجيد أيضا".

وتابع "لم أشاهد مباراة الأهلي والزمالك لكن لدينا فريق من المحللين تابع اللقاء وعرفنا أن الزمالك قدم أداء رائعا".

وأنهى حديثه قائلا: "نسبة تخطي عقبة الزمالك هي 30% لكن سنحاول اللعب بشكل جيد وبذل أقصى ما لدينا للتأهل للدور المقبل".

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، أنه سيحل ضيفا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

فيما ستقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 9 أبريل من الشهر ذاته.

وكان قد تأهل فريقا الزمالك والمصري إلى ربع النهائي من المجموعة الرابعة.

وهناك مواجهة مصرية محتملة حال تأهل الزمالك والمصري إلى نصف النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك (مباراة 1)

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان (مباراة 2)

شباب قسنطينة × اتحاد العاصمة (مباراة 3)

المصري × سيمبا (مباراة 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 4 × الفائز من مباراة 1

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي يلعب الأبيض كافة مبارياته حتى النهائي على ملعبه في الإياب.

أما المصري ففي حال تأهله حتى النهائي سيلعب كل مباريات الإياب خارج ملعبه.

الزمالك الكونفدرالية ستيلينبوش
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