بخطأ دفاعي.. هدف فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لفوز صعب على كالياري
الأحد، 23 فبراير 2025 - 23:52
كتب : FilGoal
حقق يوفنتوس الفوز على كالياري بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب يونيبول دوموس في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.
الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 49 في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.
وحقق يوفنتوس الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإيطالي ليثبت مكانه في المربع الذهبي.
وسجل دوسان فلاهوفيتش هدف فوز يوفنتوس في الدقيقة 12 مستغلا خطأ من ياري مينا مدافع كالياري لينفرد بالمرمى ويمر من الحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك.
وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد هيلاس فيرونا يوم الإثنين 3 مارس المقبل، بينما يلتقي كالياري مع بولونيا يوم الأحد 2 مارس.
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من خطأ دفاعي غريب من يري مينا.. الهداف فلاهوفيتش يسجل الهدف الأول ليوفنتوس في شباك كالياري ⚽️#كالياري_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/K8o7yesaYt— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 23, 2025