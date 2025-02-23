بخطأ دفاعي.. هدف فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لفوز صعب على كالياري

حقق يوفنتوس الفوز على كالياري بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب يونيبول دوموس في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 49 في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.

وحقق يوفنتوس الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإيطالي ليثبت مكانه في المربع الذهبي.

وسجل دوسان فلاهوفيتش هدف فوز يوفنتوس في الدقيقة 12 مستغلا خطأ من ياري مينا مدافع كالياري لينفرد بالمرمى ويمر من الحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد هيلاس فيرونا يوم الإثنين 3 مارس المقبل، بينما يلتقي كالياري مع بولونيا يوم الأحد 2 مارس.

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