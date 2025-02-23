"دون علم تشافي".. تقرير يكشف كيف تطور بيدري بدنيا

الأحد، 23 فبراير 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

كشف تقرير من صحيفة (البايس) الإسبانية كيف تطور بيدري لاعب برشلونة بدنيا.

بيدري

النادي : برشلونة

برشلونة

ولفت بيدري الأنظار بسبب قوته البدنية خلال الموسم الجاري وعدم تعرضه لإصابات مثل المواسم السابقة.

وتعرض بيدري لإصابة واحدة فقط وهي ليست بدنية، بل آلام في المعدة وغاب بسببها عن مواجهة فالنسيا في الجولة 21.

أخبار متعلقة:
قذائفه لا تتوقف.. مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا وملاحقة برشلونة برشلونة يفوز على لاس بالماس ويؤمن الصدارة تقرير: برشلونة يرغب في ضم توماس بارتي من أرسنال صدارة مثيرة للجدل.. برشلونة يجتاز قطبي مدريد بالفوز على فايكانو

وحسب الصحيفة فإن مصدر من داخل الإدارة الرياضية الكتالونية قال: "كنا نعرف أن الفريق يعاني بدنيا، وبيدري كان أحد اللاعبين الذين كنا نحتاج للحفاظ عليه ليصبح في أفضل حالاته".

وأضاف "برشلونة يلعب بشكل أفضل عندما يكون بيدري متاحا".

ووفقا للصحيفة فإن برشلونة أرسل بيدري إلى أمريكا من أجل تحليل عضلاته، وكانت النتيجة أن اللاعب الإسباني كان بحاجة إلى عمل مستمر.

وكان إيفان توريس المعد البدني السابق لبرشلونة يتبع منهج وهو عدم الضغط على بيدري حسب الصحيفة.

وقال أحد المسؤولين في المدينة الرياضية لبرشلونة: "يمكن القول إن بيدري يشبه عداء المسافات المتوسطة، يحتاج إلى العمل دون انقطاع".

وأشرف خوليو توس المعد البدني الذي تم تعيينه في جهاز هانز فليك على تدريبات بيدري في المنزل وقت قيادة تشافي هيرنانديز الفريق ودون علمه.

ونقلت الصحيفة تصريجات بيدري قائلا: "أشعر بتحسن بدنيا وأصبح بإمكاني تحقيق أشياء مختلفة خلال المباريات".

وبات بيدري ضمن أكثر اللاعبين مشاركة في الفريق خلال الموسم الجاري ومن أكثر اللاعبين استرجاعا للكرة في الدوري الإسباني.

في السابق، تعرض بيدري للعديد من الإصابات.

وجاء سجل إصابات بيدري كالتالي:

موسم 2024-2025 غاب 42 يوما مع العلم أن الإصابة كانت مع منتخب إسبانيا بالتواء في الرباط الجانبي للركبة.

موسم 2023-2024 غاب 131 يوما.

موسم 2022-2023 غاب 112 يوما.

موسم 2021-2022 غاب 201 يوما.

بيدري برشلونة الدوري الإسباني تشافي هانز فليك
نرشح لكم
بخطأ دفاعي.. هدف فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لفوز صعب على كالياري دي زيربي: لن أدرب في الدوري الفرنسي بعد مارسيليا.. وما حدث ضد أوكسير كان فضيحة جوارديولا: صلاح دافع ضدنا أكثر من المباريات السابقة سلوت: الفوز على مانشستر سيتي سببه الدفاع الجيد أكثر من الهجوم روبرتسون: صلاح لاعب من عالم آخر.. ونحن سعداء بوجوده معنا الدوري الفرنسي - خسارة كبيرة لـ لوهافر بمشاركة كوكا.. وعبد المنعم يشاهد فوز نيس على الدكة لا يتوقف عن كتابة التاريخ.. 6 أرقام تاريخية يحققها صلاح بعد هزيمة مانشستر سيتي فوز أول منذ 9 سنوات بهدف وصناعة صلاح.. ليفربول يهزم سيتي بمشاركة مرموش
أخر الأخبار
غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين وتغريم كل لاعب 50 ألف جنيه 5 ساعة | الدوري المصري
بخطأ دفاعي.. هدف فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لفوز صعب على كالياري 5 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك - ستيلينبوش: لم نكن نريد مواجهة الزمالك.. ونسبة فوزنا 30% 5 ساعة | الكرة المصرية
"دون علم تشافي".. تقرير يكشف كيف تطور بيدري بدنيا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
دي زيربي: لن أدرب في الدوري الفرنسي بعد مارسيليا.. وما حدث ضد أوكسير كان فضيحة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الهلال السوداني: لم نستقر على ملعبنا لمواجهة الأهلي حتى الآن 6 ساعة | الكرة الإفريقية
لن يشارك ضد ريال مدريد.. أنتوني يصنع ويطرد في فوز بيتيس على خيتافي 6 ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع أنيس بوجلبان لتدريب الفريق 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي