"دون علم تشافي".. تقرير يكشف كيف تطور بيدري بدنيا

كشف تقرير من صحيفة (البايس) الإسبانية كيف تطور بيدري لاعب برشلونة بدنيا.

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

ولفت بيدري الأنظار بسبب قوته البدنية خلال الموسم الجاري وعدم تعرضه لإصابات مثل المواسم السابقة.

وتعرض بيدري لإصابة واحدة فقط وهي ليست بدنية، بل آلام في المعدة وغاب بسببها عن مواجهة فالنسيا في الجولة 21.

وحسب الصحيفة فإن مصدر من داخل الإدارة الرياضية الكتالونية قال: "كنا نعرف أن الفريق يعاني بدنيا، وبيدري كان أحد اللاعبين الذين كنا نحتاج للحفاظ عليه ليصبح في أفضل حالاته".

وأضاف "برشلونة يلعب بشكل أفضل عندما يكون بيدري متاحا".

ووفقا للصحيفة فإن برشلونة أرسل بيدري إلى أمريكا من أجل تحليل عضلاته، وكانت النتيجة أن اللاعب الإسباني كان بحاجة إلى عمل مستمر.

وكان إيفان توريس المعد البدني السابق لبرشلونة يتبع منهج وهو عدم الضغط على بيدري حسب الصحيفة.

وقال أحد المسؤولين في المدينة الرياضية لبرشلونة: "يمكن القول إن بيدري يشبه عداء المسافات المتوسطة، يحتاج إلى العمل دون انقطاع".

وأشرف خوليو توس المعد البدني الذي تم تعيينه في جهاز هانز فليك على تدريبات بيدري في المنزل وقت قيادة تشافي هيرنانديز الفريق ودون علمه.

ونقلت الصحيفة تصريجات بيدري قائلا: "أشعر بتحسن بدنيا وأصبح بإمكاني تحقيق أشياء مختلفة خلال المباريات".

وبات بيدري ضمن أكثر اللاعبين مشاركة في الفريق خلال الموسم الجاري ومن أكثر اللاعبين استرجاعا للكرة في الدوري الإسباني.

في السابق، تعرض بيدري للعديد من الإصابات.

وجاء سجل إصابات بيدري كالتالي:

موسم 2024-2025 غاب 42 يوما مع العلم أن الإصابة كانت مع منتخب إسبانيا بالتواء في الرباط الجانبي للركبة.

موسم 2023-2024 غاب 131 يوما.

موسم 2022-2023 غاب 112 يوما.

موسم 2021-2022 غاب 201 يوما.