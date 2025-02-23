دي زيربي: لن أدرب في الدوري الفرنسي بعد مارسيليا.. وما حدث ضد أوكسير كان فضيحة

هاجم روبيرتو دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا القرارات التي يتم اتخاذها في إدارة الكرة الفرنسي.

وخسر مارسيليا من أوكسير بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 23 من الدوري الفرنسي.

وقال دي زيربي عبر شبكة تيلي فوت: "أنا إيطالي وبعد مارسيليا لن أدرب في فرنسا من جديد".

وواصل "هناك مشكلة في الدوري الفرنسي وإذا كان الفرنسيين سعداء بذلك المستوى من اتخاذ القرارات فهنيئا لهم ولكن ما حدث كان فضيحة، لم يكن الحكم في وضع يسمح له بإدارة هذه المباراة بسبب كل الجدل المحيط به".

وكان مارسيليا قد أرسل شكوى قبل أسبوع للجنة الحكام الفرنسية وطلب عدم تواجد الحكم جيريمي ستينات في إدارة مبارياته.

وشهدت المباراة طرد ديريك كورنيليوس لاعب مارسيليا بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين أثارتا الجدل، كما احتسب الحكم ركلة جزاء لأوكسير في الدقيقة 77 سجل منها الهدف الثاني.

ويسحتل مارسيليا حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة وبفارق 13 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.