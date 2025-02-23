دي زيربي: لن أدرب في الدوري الفرنسي بعد مارسيليا.. وما حدث ضد أوكسير كان فضيحة

الأحد، 23 فبراير 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

هاجم روبيرتو دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا القرارات التي يتم اتخاذها في إدارة الكرة الفرنسي.

وخسر مارسيليا من أوكسير بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 23 من الدوري الفرنسي.

وقال دي زيربي عبر شبكة تيلي فوت: "أنا إيطالي وبعد مارسيليا لن أدرب في فرنسا من جديد".

أخبار متعلقة:
3 أرقام رائعة.. مارسيليا ينتصر على أنجيه بثنائية ويواصل مطاردة سان جيرمان بن ناصر يوضح أسباب رحيله عن ميلان صوب مارسيليا إسماعيل بن ناصر إلى مارسيليا.. وصفقة في اللحظات الأخيرة لميلان راديو مونت كارلو: مارسيليا يتفق مع ميلان على ضم بن ناصر

وواصل "هناك مشكلة في الدوري الفرنسي وإذا كان الفرنسيين سعداء بذلك المستوى من اتخاذ القرارات فهنيئا لهم ولكن ما حدث كان فضيحة، لم يكن الحكم في وضع يسمح له بإدارة هذه المباراة بسبب كل الجدل المحيط به".

وكان مارسيليا قد أرسل شكوى قبل أسبوع للجنة الحكام الفرنسية وطلب عدم تواجد الحكم جيريمي ستينات في إدارة مبارياته.

وشهدت المباراة طرد ديريك كورنيليوس لاعب مارسيليا بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين أثارتا الجدل، كما احتسب الحكم ركلة جزاء لأوكسير في الدقيقة 77 سجل منها الهدف الثاني.

ويسحتل مارسيليا حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة وبفارق 13 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

روبيرتو دي زيربي أولمبيك مارسيليا الدوري الفرنسي
نرشح لكم
بخطأ دفاعي.. هدف فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لفوز صعب على كالياري "دون علم تشافي".. تقرير يكشف كيف تطور بيدري بدنيا جوارديولا: صلاح دافع ضدنا أكثر من المباريات السابقة سلوت: الفوز على مانشستر سيتي سببه الدفاع الجيد أكثر من الهجوم روبرتسون: صلاح لاعب من عالم آخر.. ونحن سعداء بوجوده معنا الدوري الفرنسي - خسارة كبيرة لـ لوهافر بمشاركة كوكا.. وعبد المنعم يشاهد فوز نيس على الدكة لا يتوقف عن كتابة التاريخ.. 6 أرقام تاريخية يحققها صلاح بعد هزيمة مانشستر سيتي فوز أول منذ 9 سنوات بهدف وصناعة صلاح.. ليفربول يهزم سيتي بمشاركة مرموش
أخر الأخبار
غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين وتغريم كل لاعب 50 ألف جنيه 5 ساعة | الدوري المصري
بخطأ دفاعي.. هدف فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لفوز صعب على كالياري 5 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك - ستيلينبوش: لم نكن نريد مواجهة الزمالك.. ونسبة فوزنا 30% 5 ساعة | الكرة المصرية
"دون علم تشافي".. تقرير يكشف كيف تطور بيدري بدنيا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
دي زيربي: لن أدرب في الدوري الفرنسي بعد مارسيليا.. وما حدث ضد أوكسير كان فضيحة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الهلال السوداني: لم نستقر على ملعبنا لمواجهة الأهلي حتى الآن 6 ساعة | الكرة الإفريقية
لن يشارك ضد ريال مدريد.. أنتوني يصنع ويطرد في فوز بيتيس على خيتافي 6 ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع أنيس بوجلبان لتدريب الفريق 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي