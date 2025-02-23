لن يشارك ضد ريال مدريد.. أنتوني يصنع ويطرد في فوز بيتيس على خيتافي

حقق ريال بيتيس الفوز على خيتافي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب كلوسيوم في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

أنتوني ماثيوس النادي : ريال بيتيس ريال بيتيس

المباراة شهدت استمرار تألق أنتوني الذي صنع هدفا، بينما حصل على بطاقة حمراء في نهايتها سيغيب بسببها عن مواجهة ريال مدريد.

الفوز رفع رصيد بيتيس للنقطة 35 في المركز السابع، بينما توقف رصيد خيتافي عند النقطة 30 في المركز الـ 14.

تقدم بيتيس عن طريق إيسكو بالهدف الأول في الدقيقة 18 بعد انطلاقة رائعة من أنتوني الذي مرر لإيسكو قبل أن يسدد الأخير في الشباك.

وأضاف إيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وسجل بورخا مايورال هدف خيتافي الوحيد في الدقيقة 82.

وحصل أنتوني على بطاقة حمراء في الدقيقة 94 بعد تدخل عنيف على لاعب خيتافي.

وبعد دقيقتين فقط طرد لاعب جديد وهو دومينيجوس دوارتي ولكن تلك المرة من صفوف خيتافي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسيلعب بيتيس مباراته المقبلة ضد ريال مدريد يوم السبت المقبلة 1 مارس، بينما يلتقي خيتافي مع ليجانيس يوم الأحد 2 مارس.