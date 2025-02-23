سلوت: الفوز على مانشستر سيتي سببه الدفاع الجيد أكثر من الهجوم

يرى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن الفوز على منافسه مانشستر سيتي كان بسبب الدفاع الجيد أكثر من الهجوم.

وواصل ليفربول تأمين صدارة الدوري الإنجليزي من ناحية، ومن ناحية أخرى زاد أوجاع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالفوز عليه في عقر داره وعلى ملعبه بثنائية دون رد.

وقال المدرب الهولندي لـ سكاي سبورتس: "تعادلنا مع أستون فيلا قبل 3 أيام وأخبرني الناس أننا لسنا في وضع جيد والآن تغير الأمر".

وأضاف "لا يوجد سر، نحن نتقدم بفارق 11 نقطة، لكن أرسنال لديه مباراة مؤجلة".

وأنهى حديثه قائلا: "من الأسهل بالنسبة لنا ألا نكون متحمسين، لكن نحن نعرف ما علينا تقديمه، الفوز كان سببه الدفاع الجيد أكثر من الهجوم".

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ويتبقى له 11 مباراة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 44 في المركز الرابع.