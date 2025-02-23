روبرتسون: صلاح لاعب من عالم آخر.. ونحن سعداء بوجوده معنا

الأحد، 23 فبراير 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - محمد صلاح

مدح أندرو روبرتسون لاعب ليفربول زميله محمد صلاح كثيرا بعد الفوز على مانشستر سيتي.

وواصل ليفربول تأمين صدارة الدوري الإنجليزي من ناحية، ومن ناحية أخرى زاد أوجاع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالفوز عليه في عقر داره وعلى ملعبه بثنائية دون رد.

وقال روبرتسون لـ بي بي سي: "لا أنزعج أبدا بالحديث عن محمد صلاح، كان لا يصدق ضد مانشستر سيتي".

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وأضاف "نجحنا في الكرات الثابتة، لكل شخص دور يلعبه وحصل صلاح على المجد بتسجيل الهدف وأيضا صناعة آخر".

وأكمل "معدل عمله وركضه في الدفاع لا يصدق برفقة لويس دياز، وكان ذلك مفتاحا للحفاظ على شباكنا".

وأنهى حديثه قائلا: "صلاح لاعب من عالم آخر في الوقت الحالي، نحن سعداء للغاية بوجوده معنا بالتأكيد".

ولا يتوقف صلاح عن كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي.

وجاءت الأرقام كالتالي:

بات الدولي المصري أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم أكثر من 40 هدفا خلال موسمين مختلفين.

وأصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الـ5 الكبرى يساهم في 50 هدفا خلال جميع البطولات في الموسم الجاري.

صلاح سجل وصنع في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي وهو الأكثر في موسم واحد في البطولات الـ5 الكبرى منذ ليونيل ميسي مع برشلونة في موسم 2014-2015.

وصنع صلاح 16 هدفا في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي وهو الأكثر بين لاعبي ليفربول في تاريخه خلال بطولة دوري واحدة.

ويعتبر صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في مباراتين ضد حامل اللقب.

محمد صلاح هو أول لاعب يسجل أكثر من 25 هدفا ويصنع أكثر من 15 آخرين في موسم بالدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ويتبقى له 11 مباراة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 44 في المركز الرابع.

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