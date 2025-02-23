"الزمالك ليس مادة إعلامية وسأستمر فيه".. عبد الواحد السيد يرد على الانتقادات الموجهة له

رد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على الانتقادات الموجهة له وكذلك شدد أن ناديه ليس مادة إعلامية وأعلن استمراره فيه.

وتعادل الزمالك مع غريمه الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتطرق عبد الواحد السيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للعديد من الموضوعات.

وما يلي كتبه عبد الواحد السيد:

في البداية ترددت كثيرًا قبل الحديث، ليس خوفًا من شئ بقدر حرصي على فرض حالة الإستقرار على فريق الزمالك في هذه المرحلة لتعديل المسار قبل مباراة القمة.

أسهل شئ هو "القفز من المركب" والتخلي عن كم الضغوط التي أتعرض لها وما يقال في حقي من البعض وذكر أسمي في أزمات لا علاقة لي بها، وكان لدي القدرة على الرد لكن فضلت الصمت نهائيًا.. ووضعت مصلحة الزمالك فوق كل اعتبار.

لا أدعي المثالية، ولكن حين توليت مهمة مدير الكرة لأول مرة في مسيرتي بعدما كنت حارسًا للزمالك ودافعت عن ألوانه وحققت 17 بطولة كلاعب، ومدافعًا عنه في الإعلام في قناة الزمالك.

وعملت في فترة هى الأصعب وهى الفترة الانتقالية بين مجلسين إدارة للنادي، وتحملت المسئولية كاملة للحفاظ على فريق الكرة واللاعبين الذين كانوا لا يعرفون مصيرهم في هذا التوقيت، لكن حق الزمالك علي والواجب علي تجاه الزمالك جعلني أقدم كل ما لدي من مجهود.

الانتقاد وصل لمرحلة انني لا أهاجم الحكام في المباريات، وهذه الطريقة من الممكن أن تأتي بنتائج عكسية وتتسبب في توتر الحالة العامة للفريق، ودائمًا أنفذ طريقة معينة لمحاولة الحفاظ على حقوق الزمالك في هذه الجزئية .. "بعيدًا عن الكاميرات والشو والانفعال على الدكة".. وارد أن يكون هذا الصواب ووارد أن أخطئ ووارد أن أسير عكس التيار وما يريده البعض، لكن في النهاية مصلحتي أولًا وأخيرًا نادي الزمالك.

علاقتي باللاعبين ممتدة لحل كل ما يواجههم من مشاكل وأكون قريبًا منهم بقدر استطعتي، وفي النهاية لا أسعى لكسب الود بقدر رغبتي في تحقيق الحد الأدنى من العدالة وتطبيق النظام داخل الفريق.

أحيانا العواطف تسبق القرارات لكن أضع دائما مصلحة الزمالك قبل مصلحة أي لاعب، وأحرص دائما على معرفة ردود الأفعال والمناقشة مع من هم أهل للثقة قبل اتخاذ بعض القرارات فالطبيعي ألا أكون دائما على صواب.

خروج البعض قبل مباراة القمة "ورمي كلام مغلوط عني" سهل أن أرد عليه ولكن من نابع المسئولية والمكانة التي أتواجد فيها لخدمة النادي الذي تربيت بين جدرانه، يدفعني للصمت وأن أسير لخدمة النادي.

من السهل الحديث عن الكواليس ورحيل مدرب ولكن لن أقبل أن يكون الزمالك مادة إعلامية ممتعة للمشاهد، كيان النادي أكبر من ذلك بكثير.

في المجمل الحمد لله راضي بنسبة كبيرة عن أدائي في مهام عملي ولا أريد أن أتحدث عن كل ما فعلته في العلن لأنه في النهاية واجبي، وأقدر موقف الجماهير سواء في دعمها أو غضبها، لكنني لم أنسى أبدًا فضلهم والدعم ووقفتهم معي في موقف الإمارات السابق يجعلني أتحمل أي شئ من أجلهم.

أكرر لا أدعي المثاليه ولكن أؤكد أنه لو هناك أي وقت قصرت فيه فأعتذر عنه سواء للجماهير أو اللاعبين أو الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، ورضائي عن نفسي يجعلني أؤكد للجماهير أن الفترة المقبلة أعدهم أننا سنعود أقوى ولن نستسلم في هذا الموسم الصعب الذي نرى فيه أشياء فوق توقعاتنا.

أخيرًا .. أنا مستمر في مكاني وسأواصل تحمل المسئولية بكل ما لدي من قدرة، فلم أعتاد الهروب يومًا من المسئولية سواء كلاعب أو كمسئول وسيظل هدفي دائمًا تواجد الزمالك في المكانة التي يستحقها وحصد البطولات.. ويظل الزمالك أقوى بجماهيره.

عاش نادي الزمالك.. وعاش بجماهيره العظيمة

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

ويأتي الأهلي في الوصافة بـ33 نقطة، بينما يتصدر بيراميدز برصيد 36 نقطة.