بيراميدز يفوز على طلائع الجيش بهدف قاتل ويوسع الفارق في الصدارة

حقق بيراميدز فوزا صعبا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز في المباراة إبراهيم عادل ومحمد حمدي، بينما سجل أحمد سمير هدف طلائع الجيش.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 36 في صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

التشكيل

عاد رمضان صبحي للتشكيل الأساسي لبيراميدز، كما حرس شريف إكرامي المرمى.

🔵 فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري pic.twitter.com/gyEMQU0VsU — FilGoal (@FilGoal) February 23, 2025

أحداث المباراة

المباراة بدأت بشكل هادئ بدون فرص خطيرة.

وطالب لاعبي طلائع الجيش بطرد أحمد سامي ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو أشار الحكم محمد معروف باستمرار اللعب.

وأهدر يسري وحيد انفرادا بالمرمى في الدقيقة 16 ولكنه سدد الكرة بجوار الشباك.

وسجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فيستون ماييلي.

وأهدر كريم طارق فرصة التعادل بعد مراوغة رائعة لدفاع بيراميدز.

في الشوط الثاني أدرك البديل أحمد سمير التعادل في الدقيقة 85 لطلائع الجيش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد بيراميدز للضغط من جديد لمحاولة تسجيل هدف الفوز وهو ما تكلل بالنجاح في الدقيقة 94 عن طريق محمد حمدي بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء بعد رمية تماس نفذها محمد الشيبي بقوة.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، بينما يلتقي طلائع الجيش مع البنك الأهلي.