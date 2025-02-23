الدوري الفرنسي - خسارة كبيرة لـ لوهافر بمشاركة كوكا.. وعبد المنعم يشاهد فوز نيس على الدكة

تكبد أحمد حسن كوكا خسارة كبيرة على ملعب فريقه لوهافر بنتيجة 4-1 أمام تولوز، فيما اكتفى محمد عبد المنعم بالجلوس بديلا في فوز نيس على مونبييليه لحساب الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

وعلى ملعب أليانز ريفيرا جلس عبد المنعم على دكة بدلاء نيس للمباراة الثانية على التوالي.

وانتصر نيس بفضل ثنائية جوناتان كلوس وهشام بوداوي في الدقيقتين 30 و65.

الفوز رفع رصيد نيس لـ 43 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن مارسيليا الوصيف.

وانتصر تولوز على لوهافر برباعية في مباراة بدأها كوكا أساسيا.

وسجل زكريا بوخلال هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة 9 لصالح تولوز.

وعدّل عيسى سوماري النتيجة للوهافر في الدقيقة 51.

وسجل فينسنت سييرو هدف تقدم لوهافر في الدقيقة 56.

وأضاف دونم وماجري الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 63 و78.

خسار لوهافر أبقته في المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز البقاء.

فيما ارتقى تولوز للمركز العاشر برصيد 30 نقطة.