النني يساهم في فوز الجزيرة على النصر والارتقاء للمركز الخامس

الأحد، 23 فبراير 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

محمد النني

ساهم محمد النني في فوز فريقه الجزيرة على النصر بنتيجة 3-2 في الجولة 17 من الدوري الإماراتي.

وأقيم اللقاء على ملعب راشد أل مكتوم وشهد مشاركة لاعب منتخب مصر في خط الوسط بعد سلسلة من المباريات بدأ فيها كمدافع.

وتقدم الجزيرة عن طريق رامون ميريز في الدقيقة 22، وعزز نبيل فقير من تقدم الجزيرة في الدقيقة 40.

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وأضاف نيسكينس كيبانو الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 61.

وسجل النصر هدفين عن طريق علي مبخوت وجلوبر ليما في الدقيقتين 71 و81 لكن لم يكونا كافيين من أجل عودة الفريق في النتيجة.

الفوز رفع رصيد الجزيرة لـ 27 نقطة في المركز الخامس برصيد نقطتين عن العين، وله مباراة مؤجلة.

فيما تراجع النصر للمركز السابع برصيد 26 نقطة.

محمد النني الجزيرة رابطة الدوري الإماراتي
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